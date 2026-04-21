Η «ραχοκοκαλιά» του Νίκολιτς και πως η ΑΕΚ σχημάτισε μέσα σε ένα καλοκαίρι, έναν ισχυρό κεντρικό άξονα

Το... ριφιφί του αιώνα με τον Ραζβάν Μαρίν και η επένδυση με την απόκτηση του Φιλίπε Ρέλβας αναδιαμόρφωσαν εντελώς τον κεντρικό άξονα της ΑΕΚ και του έδωσαν μια εντελώς διαφορετική μορφή συγκριτικά με αυτή που είχε.

Από τους δύο αμυντικούς χάφ Σιμάνσκι και Γιόνσον που την προηγούμενη τριετία αποτελούσαν βασικά κομμάτια του τακτικού σχεδίου του Αλμέιδα περάσαμε στην εποχή των παικτών του άξονα με πιο έντονο το στοιχείο της δημιουργίας και της ικανότητας να προσφέρουν πράγματα με την μπάλα στα πόδια. Από την εποχή του αδιάσπαστου δίδυμου Μουκουντί-Βίντα, περάσαμε στην εποχή της προσθήκης ενός πιο νέου αριστεροπόδαρου στόπερ που έδωσε μια άλλη διάσταση. Ειδικά στο build up, αλλά και γενικά στην αμυντική συμπεριφορά όλου του γκρουπ.

Οι μεταγραφές του Ράζβαν Μαρίν και του Φιλίπε Ρέλβας, είναι σίγουρα οι πιο επιδραστικές του καλοκαιριού για την ΑΕΚ, με τους Ριμπάλτα-Νίκολιτς να σχηματίζουν με μόλις δυο προσθήκες, αξιοποιώντας προφανώς και το υπάρχον υλικό, τον πιο δομημένο, τον πιο λειτουργικό, τον ολοκληρωμένο κεντρικό άξονα. Βάσει σχεδίου που χαράχθηκε το καλοκαίρι, διαμορφώθηκε μια «ραχοκοκαλιά», μια τετράδα, (Μουκουντί-Ρέλβας, Μαρίν-Πινέδα), πάνω στην οποία ο προπονητής πόνταρε πολλά. Τα στοιχεία των δυο που ήρθαν, έδεσαν αρμονικά με τα στοιχεία των υπολοίπων και με την πάροδο του χρόνου, δημιουργήθηκε μια χημεία - σε συνδυασμό με την εξέλιξη και την βελτίωση που παρουσίασε τακτικά η ΑΕΚ - που διαμόρφωσε την εικόνα του σήμερα, που θαρρείς πως δεν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα εννέα μηνών αλλά... δυο-τριών χρόνων.

H προσθήκη του Μαρίν ο οποίος αποκτήθηκε με ελάχιστα χρήματα από την Κάλιαρι δεν ήταν απλά μια value for money επιλογή αλλά το... ριφιφί του αιώνα. Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος, που ήδη μετρά 3.054' λεπτά συμμετοχής (44 συμμ.) με 7 γκολ - 9 ασίστ ήρθε κι έδεσε με τον Ορμπελίν Πινέδα και μαζί σχηματιζουν την κινητήρια δύναμη της ΑΕΚ στην μεσαία γραμμή. Η πολυδιάσταση προσφορά του Μαρίν, αγγίζει όλους τους τομείς, από τον ανασταλτικό τομέα, τον δημιουργικό, τον εκτελεστικό μέχρι των τομέα των στατικών φάσεων καθώς τα χτυπήματα του ειναι μισά γκολ. Η δε χημεία του πλέον με τον Πινέδα έχει φτάσει στο πικ και αυτό το στοιχείο, συνδυαστικά και με τα τρομακτικά τρεξίματα που βγάζουν οι δυο τους στον άξονα, υπερέχοντας έναντι των αντιπάλων τους όπως συνέβη στο Καραϊσκάκη, όπως συνέβη στη ρεβάνς την Ράγιο (στο πρώτο ματς στην Ισπανία ο Μαρίν έλλειψε και δεν είναι τυχαίο πως η ΑΕΚ ειχε αριθμίες) όπως συνέβη την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, ειναι όλη η διαφορά. Και ο ορισμός του: Δείξε μου τα χαφ σου, να σου πω τι ομάδα έχεις!

Όσον αφορά την προσθήκη του Φιλίπε Ρέλβας, πρέπει να πουμε πως η μετοχή του έκανε τρελό limit up καθώς μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο η Γκιμαράες τον αγόρασε από την Πορτιμονένσε 1 εκ. και τον πούλησε στην ΑΕΚ 3,5. Τα οποία βέβαια μοιάζουν λίγα μπροστά σε αυτά που έχουμε δει να προσφέρει. Ο 26χρονος Πορτογάλος αμυντικός ήταν ο εκλεκτός των Ριμπάλτα-Νίκολιτς από τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού και ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε τα πάντα για να κλείσει το deal. Και μπορεί τότε όλοι να ειχαμε την αίσθηση ότι η η Ενωση πληρώνει υπεραξία προκειμένου να προλάβει τους μεγάλους της Πορτογαλίας αλλά εν τέλει συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Ο Ρέλβας σχημάτισε από την πρώτη στιγμή ένα δίδυμο αμυντικών πύργων με τον Μουκουντί και έδωσε μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Τόσο με τα όσα προσφέρει στο build up έχοντας μεγάλη ικανότητα να χτίζει τις επιθέσεις από πίσω με το καλό του αριστερό όσο και με όσα προσφέρει γενικα καθώς ειναι ενα ολοκληρωμένο στόπερ με πολυ καλές τοποθετήσεις, σωστό διάβασμα των φάσεων και αγκρέσιβ συμπεριφορά στα μαρκαρίσματα που ειναι ως επί το πλείστον καθαρά και αποτελεσματικά.

Μαρίν και Ρέλβας αναμφίβολα λοιπόν αφομοιώνοντας πολύ γρήγορα το τακτικό πλάνο και τα θέλω του Νίκολιτς αποτέλεσαν σημαντικά κομμάτια της «ραχοκοκαλιάς» του Νίκολιτς που σχημάτισε μέσα σε ένα καλοκαίρι τον πιο ολοκληρωμένο κεντρικό άξονα ο οποίος όμως υποστηρίζεται και από τις υπόλοιπες μονάδες διαφοράς όπως μεταξύ άλλων οι Στρακόσα, Ρότα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα όπου όλοι μαζί σχηματίζουν το πιο καλοδουλεμένο γκρουπ.