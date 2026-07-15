Ντε λα Φουέντε: «Η Γαλλία είναι από τις καλύτερες, αλλά σήμερα αντιμετώπισε την κορυφαία ομάδα του κόσμου»

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026, τονίζοντας πως η «Ρόχα» απέδειξε απέναντι στη Γαλλία ότι είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο.

Η Ισπανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη Γαλλία, επικρατώντας με 2-0 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εξασφαλίζοντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Λουίς ντε λα Φουέντε δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για τους διεθνείς του, τονίζοντας πως η ομάδα του ανταμείφθηκε για τη συνέπεια και τη δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.

«Είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό που νιώθω. Μοιάζει με την ευτυχία και την περηφάνια που αισθάνεται κανείς όταν ηγείται σε ποδοσφαιριστές σαν αυτούς. Έχουμε ακόμη ένα βήμα μπροστά μας και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε», ανέφερε αρχικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Φούρια Ρόχα».

Στη συνέχεια στάθηκε στη σημασία της πρόκρισης σε έναν τελικό Μουντιάλ, υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου σχεδίου.

«Υπάρχει τεράστια ένταση και μεγάλη ευθύνη. Το να βρίσκεσαι στον τελικό ενός Μουντιάλ είναι προνόμιο για λίγους και πρέπει να το απολαύσουμε. Ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με μια συγκεκριμένη ιδέα, μείναμε πιστοί σε αυτή και μας έφερε μέχρι εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ντε λα Φουέντε ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με ένα μήνυμα γεμάτο αυτοπεποίθηση για τη δυναμική της εθνικής Ισπανίας, αποθεώνοντας τους παίκτες του και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει του τελικού.

«Αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά σήμερα αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο», είπε, δίνοντας το στίγμα της πίστης που υπάρχει στις τάξεις των Ισπανών για την κατάκτηση του τροπαίου.