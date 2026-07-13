Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν!

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με επιτυχία όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός είχε «κυκλώσει» από την πρώτη στιγμή την περίπτωση του Δανού αριστερού μπακ, τον οποίον ο Τζέικομπ Νίστρουπ γνωρίζει πολύ καλά και ήθελε να τον φέρει στην Αθήνα.

Από την στιγμή που η Λέστερ αποδέχτηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού για δανεισμό με οψιόν αγοράς που θα ενεργοποιηθεί με συγκεκριμένους όρους, οι εξελίξεις ήταν ταχύτατες. Ο παίκτης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις σε εξειδικευμένο κέντρο της Ιταλίας αλλά και στο «ΥΓΕΙΑ» και αφού πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα τεστ, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με το «Τριφύλλι».

Πλέον μένουν μόνο κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να ακολουθήσει και η επίσημη ανακοίνωση, ενώ εάν ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς τότε ο Κρίστιανσεν θα γίνει ποδοσφαιριστής του «Τριφυλλιού» για άλλα 4 χρόνια.

Το Who is Who

Ο Κρίστιανσεν ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομών της Κοπεγχάγης και το καλοκαίρι του 2021 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 73 συμμετοχές, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, «αναγκάζοντας» την Λέστερ να δαπανήσει 14 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Την σεζόν 2023-24 έπαιξε ως δανεικός στην Μπολόνια, μετρώντας 34 συμμετοχές με 4 ασίστ, ενώ στις «Αλεπούδες» έχει παίξει συνολικά 51 φορές, μοιράζοντας και 2 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ωστόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στο γόνατο και έμεινε έξω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καταγράφοντας μόλις 6 συμμετοχές.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 18 συμμετοχές με την Δανία, ενώ νωρίτερα είχε περάσει και από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).

Η συνύπαρξη Κρίστιανσεν και Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κρίστιανσεν έχει αγωνιστεί 10 φορές έως τώρα υπό τις οδηγίες του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ, κατά την διάρκεια της κοινής θητείας τους στην Κοπεγχάγη. Ο Δανός μπακ έπαιξε σε 5 ματς Πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας και 1 γκολ, κατέγραψε 1 συμμετοχή στο Κύπελλο αλλά και 4 στο Champions League, απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι (2 ματς, έβγαλε όλο το 90λεπτο), Σεβίλλη (έβγαλε όλο το 90λεπτο) και Μπορούσια Ντόρτμουντ (έπαιξε για 32 λεπτά).