Στο «κόλπο» για Τολιόπουλο ο Άρης Betsson

Ο Άρης Betsson δείχνει διατεθειμένος να εξαντλήσει τα δικά του περιθώρια για τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Το όνομα του Βασίλη Τολιόπουλου βρίσκεται στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, με τον Έλληνα γκαρντ να αποτελεί μήλον της έριδος - κυρίως - για τις ελληνικές ομάδες.

Όσον αφορά την υπόθεση του 30χρονου άσου, ο Άρης δεν έχει εγκαταλείψει την περίπτωση του, με τον Τολιόπουλο να βρίσκεται πάντα στην λίστα των «κιτρινόμαυρων». Παρά το έντονο ενδιαφέρον και την κινητικότητα που δείχνει ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες για να κάνει δικό του τον διεθνή γκαρντ του Παναθηναϊκού με μεγάλες οικονομικές προτάσεις, ο Άρης δεν μένει ανενεργός στην όλη υπόθεση.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα κάνουν την δική τους κίνηση για να αποκτήσουν τον Έλληνα σκόρερ, ο οποίος αποτελούσε στόχο της ομάδας πριν το φινάλε της περασμένης σεζόν. Να σημειωθεί πως ανάμεσα στις δυο πλευρές υπάρχει το «κιτρινόμαυρο» παρελθόν και οι γνωστοί δεσμοί που συνδέουν τον παίκτη με την ομάδα από την προηγούμενη τριετή θητεία τους, ενώ είναι γνωστό και το "δέσιμο" του Τολιόπουλου με τον Βασίλη Σπανούλη από την Εθνική ομάδα.

Ο Άρης, ωστόσο, δεν θα υπερβεί τα δικά του οικονομικά όρια και σε καμία περίπτωση δεν θα μπει σε «πληστηριασμό» με τον ΠΑΟΚ για την μεταγραφή του παίκτη. Παρά το γεγονός πως η περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη έχει γεμίσει, με την επερχόμενη απόκτηση του Στέφαν Γιόβιτς, ο Άρης θα κάνει αυτή τη κίνηση για τον Βασίλη Τολιόπουλο.