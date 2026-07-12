ΥΠΟΙΚ: Πόρισμα-κόλαφος για την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας με αγορές iPhone, PlayStation, ροζ κανίς και πολυτελή ξενοδοχεία

Σοβαρά ευρήματα για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας περιλαμβάνει, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, πολυσέλιδο πόρισμα του υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), την ώρα που με νέα διαπιστωτική πράξη κηρύχθηκαν έκπτωτα τα μέλη των δύο τελευταίων διοικητικών συμβουλίων της Ομοσπονδίας.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών του ΥΠΟΙΚ μπήκαν εκατοντάδες τραπεζικές κινήσεις, παραστατικά, λογιστικές εγγραφές, συμβάσεις και αποφάσεις των διοικήσεων. Από την έρευνα φέρεται να προέκυψε σειρά δαπανών για τις οποίες δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση ότι συνδέονταν με τις ανάγκες και τους καταστατικούς σκοπούς της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.

Μεταξύ των πλέον χαρακτηριστικών περιπτώσεων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αγορές κινητών τηλεφώνων iPhone, ηλεκτρονικών παιχνιδιών για κονσόλα PlayStation, προϊόντων από καταστήματα αφορολόγητων ειδών και σούπερ μάρκετ, αλλά και η αγορά ενός διακοσμητικού αντικειμένου που περιγράφεται στα παραστατικά ως «σκύλος ροζ κανίς».

Οι ελεγκτές δεν περιορίστηκαν, ωστόσο, στις επιμέρους αγορές. Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζικών λογαριασμών της Ομοσπονδίας, στις μεταφορές χρημάτων προς προσωπικούς λογαριασμούς και στη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών χωρίς τις αναγκαίες εσωτερικές δικλίδες ελέγχου.

Μεταφορές 107.569 ευρώ σε προσωπικούς λογαριασμούς

Σύμφωνα με τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, στον έλεγχο καταγράφηκαν τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους 107.569,45 ευρώ προς προσωπικούς λογαριασμούς του τότε προέδρου της Ομοσπονδίας. Οι συναλλαγές κατευθύνονταν τόσο σε λογαριασμούς στην Ελλάδα όσο και σε τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία, με τα επιμέρους ποσά να φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 15.000 ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο τότε πρόεδρος διέθετε χρεωστική κάρτα συνδεδεμένη με λογαριασμό της Ομοσπονδίας, καθώς και αποκλειστική πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής. Αυτό, σύμφωνα με την ελεγκτική έκθεση, του επέτρεπε να πραγματοποιεί πληρωμές, αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων χωρίς να μεσολαβούν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί εσωτερικής έγκρισης.

Ακόμη και μετά την απομάκρυνσή του από τη διοίκηση, η χρεωστική κάρτα φέρεται να παρέμενε στην κατοχή του, ενώ οι κωδικοί ασφαλείας για την έγκριση των ηλεκτρονικών συναλλαγών εξακολουθούσαν να αποστέλλονται στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο. Το στοιχείο αυτό διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αφορά και τις αποκαλούμενες «ταμειακές διευκολύνσεις». Επρόκειτο για ποσά που καταβάλλονταν στον τότε πρόεδρο και καταχωρίζονταν προσωρινά στα λογιστικά βιβλία, χωρίς όμως να επιστρέφονται εγκαίρως. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σχετικές εκκρεμότητες φέρεται να παρέμεναν ανοικτές για περισσότερους από δέκα μήνες.

Πολυτελείς διαμονές χωρίς υπηρεσιακή τεκμηρίωση

Εκτενής έλεγχος έγινε και στις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής σε ξενοδοχεία. Οι ελεγκτές αντιπαρέβαλαν τα τιμολόγια με τα προγράμματα αγώνων και τις επίσημες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, χωρίς σε αρκετές περιπτώσεις να εντοπίζουν στοιχεία που να αιτιολογούν τις μετακινήσεις.

Μεταξύ άλλων, καταγράφονται χρεώσεις 400 ευρώ για διαμονή σε πολυτελές κατάλυμα στην Ευρυτανία και 324 ευρώ για διαμονή στην Αράχοβα τον Μάρτιο του 2022. Ακολούθησε νέα δαπάνη 500 ευρώ στην Ευρυτανία, καθώς και χρεώσεις για διαμονές στην Τήνο, στον Κόρφο Κορινθίας και στην Ξάνθη.

Σε δύο περιπτώσεις οι κρατήσεις αφορούσαν δίκλινα δωμάτια, χωρίς να προκύπτει από τα έγγραφα ποιος ήταν ο δεύτερος διαμένων. Για μία από τις κρατήσεις είχε αναφερθεί ότι αφορούσε τη φιλοξενία εκπροσώπου ευρωπαϊκού αθλητικού φορέα, χωρίς όμως να βρεθεί η σχετική αλληλογραφία ή άλλη τεκμηρίωση.

Παράλληλα, οι ελεγκτές εξέτασαν δαπάνες στάθμευσης συνολικού ύψους άνω των 8.000 ευρώ, αεροπορικές μετακινήσεις σχεδόν 9.000 ευρώ χωρίς εισιτήρια ή κάρτες επιβίβασης στους αντίστοιχους φακέλους και συμβάσεις επικοινωνίας και προβολής συνολικού ύψους περίπου 81.000 ευρώ, για τις οποίες διατυπώνονται παρατηρήσεις ως προς τις αναθέσεις και τα παραδοτέα.

Καταλογισμοί σε μέλη των διοικήσεων

Τα ευρήματα δεν έμειναν μόνο σε επίπεδο παρατηρήσεων, καθώς οι ελεγκτές προχώρησαν σε οικονομικούς καταλογισμούς εις βάρος μελών των διοικήσεων. Τα υψηλότερα ποσά ξεπερνούν τις 36.000 ευρώ, ενώ ακολουθούν καταλογισμοί από περίπου 18.000 έως 32.000 ευρώ και μικρότερες επιβαρύνσεις, ανάλογα με την ιδιότητα και τον βαθμό ευθύνης που αποδίδεται σε κάθε πρόσωπο.

Στο πόρισμα γίνεται ακόμη αναφορά σε πιθανή απόκρυψη εισοδήματος άνω των 22.000 ευρώ, καθώς και σε αμοιβές συνολικού ύψους 87.090 ευρώ, για τις οποίες εξετάζεται εάν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και εάν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση.

Την ίδια ώρα, η νέα διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κηρύσσει αναδρομικά έκπτωτα τα μέλη δύο διαδοχικών διοικητικών συμβουλίων. Η πράξη στηρίζεται τυπικά στην ύπαρξη κωλύματος στο πρόσωπο του προέδρου που είχε εκλεγεί το 2021 και στη μη έγκαιρη επικαιροποίηση της σύνθεσης της νεότερης διοίκησης στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων.

Οι διοικητικές εξελίξεις συμπίπτουν πλέον με την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου, τα ευρήματα του οποίου έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πηγή: newsit.gr