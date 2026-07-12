Ζβέρεφ: «Αυτό είναι το τένις που θέλω να παίζω»

Ο Σάσα Ζβέρεφ ήταν φανερά απογοητευμένος για την απώλεια του τίτλου στο Wimbledon, όμως έχει αρκετά θετικά να κρατήσει. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Θα ήθελα πολύ να είχα σηκώσει το τρόπαιο, όμως σήμερα ήταν καλύτερος από εμένα και άξιζε τη νίκη», είπε αρχικά ο από Δευτέρα (13/7) Νο.2 τενίστας στον κόσμο. Στη συνέχεια μίλησε για την εξαιρετική απόδοσή του στα δύο πρώτα σετ του τελικού. «Δεν ξέρω αν είχα τον έλεγχο του αγώνα, αλλά ένιωθα ότι παίζαμε και οι δύο σε πολύ, πολύ παρόμοιο επίπεδο, το οποίο ήταν εξαιρετικά υψηλό. Νομίζω ότι και οι δύο αγωνιστήκαμε σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στα δύο πρώτα σετ. Έχασα ένα άτυχο χτύπημα με το forehand στην αρχή του τάι μπρέικ του δεύτερου σετ. Αυτό άλλαξε κάπως τη δυναμική του αγώνα. Συνολικά, πάντως, θεωρώ ότι το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό. Πιστεύω ότι η πτώση μου δεν με βοήθησε στο τρίτο σετ. Εκεί το επίπεδό μου έπεσε λίγο. Στο τέταρτο σετ, όμως, ανέβασα ξανά την απόδοσή μου. Απλώς έχασα το σερβίς μου με έναν κάπως άτυχο τρόπο, οπότε... Εκεί ουσιαστικά κρίθηκε ο αγώνας. Συνολικά, όμως, πιστεύω ότι και οι δύο διατηρήσαμε πολύ υψηλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης».

Για το βελτιωμένο forehand του ανέφερε: «Πιστεύω ότι είναι σίγουρα κάτι πάνω στο οποίο έχω δουλέψει πολύ και έχω μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτό μέσα στη χρονιά. Όταν μου δίνεται η ευκαιρία, παίρνω το ρίσκο και χτυπάω την μπάλα επιθετικά. Το αν θα πετύχει ή θα αποτύχει εξαρτάται από τη μέρα. Όμως σίγουρα το επιχειρώ. Αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό επιδιώκω φέτος και ελπίζω να συνεχίσω να το κάνω σε όλη την υπόλοιπη καριέρα μου. Νιώθω ότι, μήνα με τον μήνα, αυτό αρχίζει να λειτουργεί όλο και καλύτερα. Θα δούμε πού θα βρίσκομαι μέσα στους επόμενους μήνες».

Για την επιθετικότητα που δείχνει τον τελευταίο καιρό είπε: «Αυτό είναι το τένις που θέλω να παίζω. Αυτό είναι το αγωνιστικό στυλ που θέλω να έχω. Στην αρχή της χρονιάς υπήρχαν αγώνες στους οποίους δυσκολευόμουν λίγο περισσότερο να εφαρμόσω αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, όμως παρέμενα συνεπής και συνέχιζα να τον ακολουθώ. Όσο περισσότερο το εφαρμόζω, τόσο καλύτερος ελπίζω ότι θα γίνομαι. Άλλωστε, φέτος κατέκτησα για πρώτη φορά στην καριέρα μου έναν τίτλο Grand Slam στο Παρίσι και έφτασα για πρώτη φορά στην καριέρα μου στον τελικό εδώ. Προφανώς, κάτι σημαίνει ότι λειτουργεί. Είναι ήδη τέλειο; Όχι. Αλλά πιστεύω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση».

Μπορεί να μπει στο ίδιο γκρουπ με τους Σίνερ και Αλκαράθ; «Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Όπως είπα, πιστεύω ότι φέτος έχω σημειώσει πρόοδο. Νομίζω ότι έχω πιέσει αυτούς τους παίκτες. Δεν τους έχω νικήσει μέσα στη χρονιά, αλλά θεωρώ ότι τους έχω φτάσει στα όριά τους. Τον Αλκαράθ στην Αυστραλία, τον Γιάνικ ίσως εδώ. Παρότι ο αγώνας κρίθηκε σε τέσσερα σετ, πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ κλειστό τετράσετο ματς, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πάει και σε πέμπτο σετ. Αυτός είναι ο στόχος μου. Γι' αυτό δουλεύω το παιχνίδι μου. Πάντα υπήρχε αυτή η συζήτηση για το ποιος θα είναι ο τρίτος παίκτης, η αναζήτηση του τρίτου. Τα τελευταία χρόνια ήμουν κατά κάποιον τρόπο πάντα ο τρίτος, αλλά βρισκόμουν αρκετά πίσω από αυτούς τους δύο. Παρ' όλα αυτά, ήμουν πάντα στο Νο. 3 με έναν τρόπο. Αν καταφέρω να τους πλησιάσω, αν μπορέσω να μπω πραγματικά στη μάχη για τη διεκδίκηση και την κατάκτηση των μεγάλων τίτλων μαζί τους, στο ίδιο επίπεδο με αυτούς, θα είναι κάτι σπουδαίο».

Μίλησε και για τις όχι και τόσο αμφίρροπες μάχες του με τον Σίνερ: «Ο Γιάνικ εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι μόνο δύο, ίσως τρεις παίκτες – αν συνυπολογίσουμε και τον Νόβακ, γιατί του αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη συζήτηση – μπορούν να τον απειλήσουν πραγματικά. Όλοι μας πρέπει να δουλεύουμε με αυτόν τον στόχο και εγώ θα συνεχίσω να το κάνω. Πιστεύω ότι σήμερα τον πίεσα. Όχι αρκετά, βέβαια, αφού βρίσκομαι εδώ ως ηττημένος, ως ο παίκτης που έχασε τον αγώνα. Θα συνεχίσω, όμως, να δουλεύω προς αυτή την κατεύθυνση. Η σεζόν έχει ακόμη μεγάλες διοργανώσεις μπροστά της».

Για την πτώση του στο τρίτο σετ, τέλος, είπε τα εξής: «Υπερέκτεινα ξανά το γόνατό μου, όπως είχε συμβεί και πριν από δύο χρόνια. Δυσκολευόμουν λίγο να σπρώξω σωστά στο σερβίς, γι' αυτό και η ταχύτητα του σερβίς μου έπεσε. Κατά τα άλλα, όμως, όλα πήγαν καλά. Κινούμουν κανονικά από τη βασική γραμμή και έπαιζα καλά από εκεί. Απλώς στο σερβίς αντιμετώπισα λίγη περισσότερη δυσκολία».