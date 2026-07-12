Ανοίγει την… όρεξη του κόσμου η ομάδα

Η δουλειά του προπονητή και το ποδόσφαιρο που βάζει την ομάδα να παίζει, πρέπει να αρέσει στους ποδοσφαιριστές για να επιτύχει και στον Παναθηναϊκό φαίνεται πως υπάρχει ενθουσιασμός για αυτή την αλλαγή σελίδας.

Τρία γκολ, δοκάρι, ευκαιρίες, κατοχή μπάλας, ένας αντίπαλος που ουσιαστικά δεν απείλησε σε κανένα σημείο του ματς. Ο Παναθηναϊκός έχει «γλυκάνει» ποδοσφαιρικά. Όμορφος στο μάτι του φιλάθλους, χορταίνει ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα άλλες φορές θα έρθει, άλλες δεν θα έρθει. Όμως η φιλοσοφία που πρέπει να έχει το Τριφύλλι, είναι αυτή που υπηρετεί ο Νίστρουπ. Και κατά συνέπεια συνολικά οι Πράσινοι.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει μια φρεσκάδα, μια ανανέωση που αρέσει. Το κρίνουμε αυτό από τρία φιλικά; Όχι, σαφώς και είναι νωρίς. Τα θεμέλια που βλέπεις να κατασκευάζονται όμως, σου δίνουν να καταλάβεις αρκετά για το τι κτίσμα θα σηκωθεί από πάνω. Πόσο ψηλά θα φτάσει, τι όγκο θα έχει και τι φιλοδοξία από τον «αρχιτέκτονα».

Οι Πράσινοι υπηρετούν την ίδια αγωνιστική φιλοσοφία και στα τρία τεστ που έχουν δώσει ως τώρα. Τα αποτελέσματα δεν τα υπολογίζουμε καν, μόνο στην εικόνα εστιάζουμε. Στα ζητούμενα για τον Νίστρουπ. Τις απαιτήσεις του. Αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μοιάζουν να ανταποκρίνονται οι παίκτες σε όλα αυτά.

Όσο ωραίο κι αν μοιάζει ένα πλάνο σε όλους εμάς, το παν είναι να πείσει τους ποδοσφαιριστές. Αυτοί να το χαίρονται όταν το υπηρετούν. Κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει στο Τριφύλλι. Παρακολουθείς παιδιά που γουστάρουν να προσπαθούν να παίζουν έτσι. Αισθάνονται πως θα τους οδηγήσει σε μια σωστή κατεύθυνση. Αυτή η πίστη, είναι το βασικό ζητούμενο. Όταν η ομάδα πιστεύει στον εαυτό της και το πλάνο της, κάτι καλό θα βγει.

Η διαπίστωση αυτή αφορά κυρίως παίκτες που ήταν στην ομάδα. Όσοι ήρθαν τώρα, είναι πιο λογικό να βγάζουν ενθουσιασμό στα πρώτα τους φιλικά. Εκείνοι που ήταν στο κλαμπ όμως, αντιδρούν έστω και άθελά τους, στην αλλαγή που έχει συντελεστεί. Η δική τους ποδοσφαιρική ικανοποίηση, ικανοποιεί όσους παρακολουθούν τον Παναθηναϊκό. Ωριμάζει τις συνθήκες για κάτι ακόμη καλύτερο σε επίπεδο θεάματος και ουσίας. Μέσω κυριαρχίας, εντάσεων και «πνιξίματος» των αντιπάλων.

Ειδικά μέσω των δύο τελευταίων φιλικών με Άγιαξ και Γκρασχόπερς, μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί η ανασταλτική αξιοπιστία της ομάδας, δίχως να παίζει σε καμία περίπτωση με τέτοιους προσανατολισμούς. Από κάθε άποψη ο Παναθηναϊκός έχει επιθετική άμυνα, ή προσπαθεί να μην απειληθεί μέσω της δικής του κατοχής. Γιατί όσο εσύ κρατάς την μπάλα, τόσο ο αντίπαλος δεν γίνεται να σε απειλήσει.

Ατομικά ο Γιάγκουσιτς ξεχώρισε ξανά. Ο Κροάτης είναι το παρόν και το μέλλον για τον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν τον «βαφτίζει» Μπόμπαν. Έχει όμως στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί να στηρίξει πολλά το Τριφύλλι. Ειδικά σε ένα σχήμα ενθουσιώδες, με ποιοτικά χαρακτηριστικά και επιθετική φιλοσοφία που «κουμπώνουν» πάνω του. Σε αυτό το πλαίσιο, το ίδιο το χορτάρι μας δείχνει γιατί είχε λογική η σκληρή απόφαση για Μπακασέτα, χωρίς να μειώνει τον Έλληνα διεθνή σε καμία περίπτωση.

Ανοίγει την όρεξη ο Παναθηναϊκός. Ειδικά όταν σκεφτείς πως έχεις να περιμένεις πράγματα. Ο Ντε Φράι δεν είναι δυνατόν ούτε σχόλιο να υπάρξει, οπότε ανήκει σε αυτή την

κατηγορία. Να δούμε τους Πράσινους με Ντέσερις διαθέσιμο. Με το 8άρι που θα κάνει τη διαφορά. Με τον Πελίστρι που αν είναι εντάξει και εκμεταλλευτεί τα στοιχεία του, σαφώς μπορεί να δώσει πολλά.

Ο Παναθηναϊκός έχει «ψήσει» τον κόσμο του. Ο Νίστρουπ το έχει πετύχει αυτό. Ο Κοτσόλης. Οι παίκτες. Ένα σύνολο που έφερε ξανά προσμονή στους φιλάθλους, για το πότε θα δουν την ομάδα τους. Όσο υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός στο χορτάρι και στην εξέδρα, δεν έχει τίποτα να φοβάται το Τριφύλλι.