Κίνδυνος για αναβολή στο Νορβηγία - Αγγλία λόγω... ακραίας ζέστης!

Υψηλός κίνδυνος υπάρχει να αναβληθεί ή να καθυστερήσει η έναρξη του Αγγλία - Νορβηγία λόγω της υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας που υπάρχει στο Μαϊάμι!

Καύσωνας επικρατεί στο Μαϊάμι και έτσι υπάρχει η πιθανότητα να αναβληθεί ή να καθυστερήσει η έναρξη της αναμέτρησης Νορβηγία - Αγγλία!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία στην περιοχή, την ώρα που είναι προγραμματισμένη η σέντρα, αναμένεται να είναι στους 29-32 βαθμούς κελσίου, ωστόσο λόγω και της υγρασίας που υπάρχει, η αίσθηση θα ξεπερνά τους 40 βαθμούς.

Από την πλευρά της, η FIFPRO συνιστά την καθυστέρηση ή την αναβολή των αγώνων εάν η θερμοκρασία WBGT ξεπεράσει τους 28°C, ή εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα ξεπεράσει τους 36°C.

Το Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), στα ελληνικά γνωστό ως Δείκτης Θερμοκρασίας Υγρού Βολβού και Μαύρου Σφαιριδίου, είναι ένας βιοκλιματικός δείκτης που μετρά τη θερμική καταπόνηση που δέχεται το ανθρώπινο σώμα σε εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείται ευρέως για την προστασία εργαζομένων και αθλητών, καθώς υπολογίζει τον πραγματικό κίνδυνο υπερθέρμανσης συνδυάζοντας τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου και την ηλιακή ακτινοβολία.

England against Norway at risk of delay as hot weather warning issued by City of Miamihttps://t.co/3LQkckIX8D — GB News (@GBNEWS) July 11, 2026

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