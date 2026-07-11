Η Ντόρτμουντ πιέζει την Γκενκ για τον Καρέτσα - Zητούν 35 εκατομμύρια οι Βέλγοι!

Η Μπορούσια Ντόρμουντ θέλει να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή και ασκεί έντονες πιέσεις στην Γκενκ για την επίτευξη συμφωνίας.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του «Sky Germany», Φλόριαν Πλάτενμπεργκ, οι Βεστφαλοί ασκούν πρέσινγκ στην βελγική ομάδα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τους Βέλγους για την ώρα να αντιστέκονται.

Σύμφωνα με τον Πλάτενμπεργκ η Γκενκ δεν ρίχνει τις απαιτήσεις της κάτω από τα 35 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει την μεταγραφή του 18χρονου μεσοεπιθετικού.