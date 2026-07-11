Η Ντόρτμουντ πιέζει την Γκενκ για τον Καρέτσα - Zητούν 35 εκατομμύρια οι Βέλγοι!

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του «Sky Germany», Φλόριαν Πλάτενμπεργκ, οι Βεστφαλοί ασκούν πρέσινγκ στην βελγική ομάδα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τους Βέλγους για την ώρα να αντιστέκονται.
Σύμφωνα με τον Πλάτενμπεργκ η Γκενκ δεν ρίχνει τις απαιτήσεις της κάτω από τα 35 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει την μεταγραφή του 18χρονου μεσοεπιθετικού.
🚨⚫️🟡 BREAKING | Borussia Dortmund are pushing to sign Konstantinos Karetsas (again).— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 11, 2026
However, negotiations are currently difficult, with Genk still demanding up to €35m. However, Ole Book is determined to sign the 18 y/o attacking midfielder. #BVB @berger_pj @SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/260aAkZYLC