Ριβς: «Χτίζουμε κάτι για το παρόν αλλά και για το μέλλον»

Ο Όστιν Ριβς μίλησε για τα πλάνα των Λος Άντζελες Λέικερς τονίζοντας πως ο οργανισμός χτίζει κάτι για το παρόν αλλά και για το μέλλον.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν προχωρήσει σε τεράστιες αλλαγές αυτό το καλοκαίρι. Έφυγαν σημαντικά ονόματα, ήρθαν κομβικοί παίκτες και όλα ξεκίνησαν με την ανανέωση του συμβολαίου του Όστιν Ριβς.

Ο 28χρονος συμφώνησε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, υπογράφοντας max συμβόλαιο 185 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού πρώτα απέρριψε την player-option που είχε (14,9 εκατομμύρια δολάρια).

Ο Ριβς μίλησε στο «The Dan Patrick Show» και αναφέρθηκε στα πλάνα των «Λιμνανθρώπων». Τόνισε πως η ομάδα θέλει να έχει επιτυχίες τώρα, αλλά την ίδια στιγμή χτίζει και ένα ρόστερ για το μέλλον.

«Είχα πολλές συζητήσεις με τον Πελίνκα. Είμαι πολύ κοντά με τον Ντόντσιτς και τον Ρέντικ. Χτίζουμε κάτι που θα είναι βιώσιμο όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον» ανέφερε. Και συνέχισε: «Είδα την άλλη μέρα πως είμαι ο πιο μεγάλος ηλικιακά στην ομάδα και είμαι 28. Είναι τρελό για εμένα. Αλλά θέλουμε να έχουμε επιτυχίες τώρα αλλά και σε 5, 6, 7 χρόνια από τώρα».