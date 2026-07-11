Επίσημο: Ανακοίνωσαν τον Μπιμπέροβιτς οι Ντάλας Μάβερικς

Παίκτης των Μάβερικς είναι με κάθε επισημότητα ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, με τον σύλλογο του Ντάλας να ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Τούρκου φόργουορντ.

Παίκτης των Ντάλας Μάβερικς είναι και με την... βούλα ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Το απόγευμα του Σαββάτου (11/07) οι Μάβερικς ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον 25χρονο Τούρκο, ο οποίος αποχώρησε από τη Φενέρμπαχτσε μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας στον σύλλογο, με στόχο να κυνηγήσει το όνειρο του ΝΒΑ.

Ο διεθνής φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μαβς έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον ετοιμάζεται για την παρθενική σεζόν του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.