«Κοντά στην απόκτηση του Αβράμοβιτς η Μπεσίκτας»

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από την Ντουμπάι BC, με την Μπεσίκτας να τον έχει βάλει ψηλά στην λίστα της, κυνηγώντας την απόκτηση του, σύμφωνα με Σερβικά δημοσιεύματα.

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς αναμένεται να αποχωρήσει από την Ντουμπάι BC, με τον Σέρβιο γκαρντ να αναζητά το επόμεο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Mozzart Sport η Μπεσίκτας είναι μια από τις ομάδες που έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Σέρβο γκαρντ με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη έρθει σε επαφή.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη και οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Ο Αβράμοβιτς αποτέλεσε από τους βασικούς πυλώνες της φετινής παρουσίας της Ντουμπάι, με την ομάδα από τα ΗΑΕ να ενισχύεται σημαντικά στις θέσεις των γκαρντ από τη νέα σεζόν.

Ο Σέρβος γκαρντ, όπως είναι φυσιολογικό επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του σε μια ομάδα που θα έχει ενεργό ρόλο και η Μπεσίκτας του Αλιμπίγιεβιτς τον έχει βάλει στο στόχαστρο.

Την φετινή σεζόν στην EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 9,3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ με την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς.