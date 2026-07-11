«Δύο ακόμα χρόνια με τον αρχηγό»: Η ανάρτηση της EuroLeague για την ανανέωση Ολυμπιακού - Παπανικολάου (vid)

Το post της EuroLeague μετά την ανανέωση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Κώστα Παπανικολάου, έως το καλοκαίρι του 2028.

O Kώστας Παπανικολάου θα παραμείνει για ακόμα δυο χρόνια στο Λιμάνι για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον αρχηγό των «ερυθρολεύκων» να συμφωνεί σε όλα όσα του προσέφεραν οι Πειραιώτες.

«Δύο ακόμη χρόνια, με τον αρχηγό να συνεχίζει τη δέσμευσή του προς την ομάδα του. Θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες; Ένας συγκινημένος Κώστας μαζί με τους φιλάθλους στο #F4GLORY», αναφέρει η ανάρτηση η EuroLeague.

Τη δημοσίευση της διοργανώτριας αρχής συνόδευσε ένα βίντεο του Παπανικολάου, να πανηγυρίζει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού.