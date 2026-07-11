Χατζόπουλος, Τσαλόπουλος και Τριλυράκης κατεβάζουν σχήμα για τον ΑΣ ΠΑΟΚ!

Μια τριανδρία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ σχηματίζουν οι Θανάσης Χατζόπουλος, Αντώνης Τσαλόπουλος και Βασίλης Τριλυράκης, παραθέτοντας συνέντευξη Τύπου για ένα μεγάλο εγχείρημα που έρχεται!

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Αντώνης Τσαλόπουλος:

«Καλησπέρα, αγαπητοί συνοπαδοί.

Μετά από την πιο αμφιλεγόμενη χρονιά, που έχουμε περάσει ως Σύλλογος, με τραγικές απώλειες συνοπαδών μας, με διχόνοια μεταξύ των Τμημάτων και του κόσμου μας, με κακούς χειρισμούς του Α.Σ., ο οποίος αντί να ενώσει και να φροντίσει να προασπίσει τα συμφέροντα του, κατάφερε να εκθέσει τον Σύλλογο σε όλη την Ελλάδα, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, ως προς τη διεκδίκηση του χρίσματος στις επόμενες εκλογές του Α.Σ.

Ήρθε η ώρα ο Α.Σ. ΠΑΟΚ να αλλάξει επίπεδο, να γίνει ανοικτός σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ και να πάψει να είναι εξαρτώμενος από συμφέροντα.

Ο σκοπός αυτού του σχήματος είναι να συμμετέχουν στο επόμενο Δ.Σ. του Α.Σ. ΠΑΟΚ μέλη τα οποία με ανιδιοτέλεια θα φροντίσουν, ώστε το Σωματείο να εξυγιανθεί όπου υπάρχουν παθογένειες, να εκσυγχρονιστεί, να είναι ανοικτό προς όλους τους φιλάθλους μας και τα μέλη του ΔΣ να λειτουργούν πάντα προς το συμφέρον του Σωματείου, χωρίς εξαρτήσεις και ίδια συμφέροντα, το σωματείο να μπορεί απρόσκοπτα να κάνει πρωταθλητισμό σε όλα τα Τμήματά του και να μη δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λειτουργώντας ενωτικά και προασπίζοντας τα συμφέροντα του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει στα δύο μεγαλύτερα Τμήματά του μεγαλομετόχους πολύ ισχυρούς και αντί να χαιρόμαστε και να βλέπουμε τα Τμήματά τους να προοδεύουν, ο κόσμος έχει χωριστεί σε «στρατόπεδα». Μεγάλη ευθύνη για αυτό έχουν και οι λάθος χειρισμοί που έγιναν από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ, ο οποίος έπρεπε να κρατήσει ουδέτερη στάση και να προασπίσει τα συμφέροντα του, ρίχνοντας γέφυρες που ενώνουν και όχι νερό στον μύλο της διχόνοιας.

Για τον λόγο αυτού του εγχειρήματος θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, 15/7/2026, στις 19:00, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.

Αντώνης Τσαλόπουλος

Αθανάσιος Χατζόπουλος

Βασίλης Τριλυράκης

Κωνσταντίνος Στεργίου

Μιχάλης Γιαννίρης

Χάρης Μάλλιος

Θοδωρής Φουντούκας

Γιάννης Διαμαντίδης

Μάνος Ασλανίδης

Μιχαήλ Κούσογλου

Ηλίας Ναλμπάντης