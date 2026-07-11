«Περνάει ιατρικά και υπογράφει στον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Δανία, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν περνά σήμερα από ιατρικές εξετάσεις στον Παναθηναϊκό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήθελε από την πρώτη στιγμή τον Βίκτορ Κρίστιανσεν για παρτενέρ του Γιώργου Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της άμυνας και πλέον οι επαφές με την Λέστερ οδήγησαν σε... πράσινο φως, αφού η αγγλική ομάδα αποδέχτηκε τον δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Η συμφωνία θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη, με την «Tipsbladet» να τονίζει ότι σήμερα ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις στην Ιταλία και εφόσον πάνε όλα καλά από την Δευτέρα θα μπορεί να βρίσκεται και επίσημα στην διάθεση του νέου του προπονητή.

Υπενθυμίζουμε πως το «Τριφύλλι» έβαλε αρκετές δικλείδες ασφαλείας, αφού πέρα από τις εξειδικευμένες εξετάσεις, για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς θα πρέπει ο Δανός μπακ να παίξει τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της ομάδας την επόμενη σεζόν, για 45+ λεπτά.

Ο Κρίστιανσεν μάλιστα έμεινε εκτός αποστολής για το φιλικό της Λέστερ με την Νορθάμπτον, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η μεταγραφή του βρίσκεται πια στο τελικό στάδιο.

Victor Kristiansen is having a medical in Italy ahead of move to Panathinaikos🏥



The deal is a season-long loan with a purchase option .@F_Abolhosseini #lcfc #leicestercity pic.twitter.com/SqI81Ym1gv — The Final Whistle (@TFWhistle__) July 11, 2026

Το Who is Who

Ο Κρίστιανσεν ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομών της Κοπεγχάγης και το καλοκαίρι του 2021 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 73 συμμετοχές, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, «αναγκάζοντας» την Λέστερ να δαπανήσει 14 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Την σεζόν 2023-24 έπαιξε ως δανεικός στην Μπολόνια, μετρώντας 34 συμμετοχές με 4 ασίστ, ενώ στις «Αλεπούδες» έχει παίξει συνολικά 51 φορές, μοιράζοντας και 2 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ωστόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στο γόνατο και έμεινε έξω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καταγράφοντας μόλις 6 συμμετοχές.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 18 συμμετοχές με την Δανία, ενώ νωρίτερα είχε περάσει και από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).

Η συνύπαρξη Κρίστιανσεν και Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κρίστιανσεν έχει αγωνιστεί 10 φορές έως τώρα υπό τις οδηγίες του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ, κατά την διάρκεια της κοινής θητείας τους στην Κοπεγχάγη. Ο Δανός μπακ έπαιξε σε 5 ματς Πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας και 1 γκολ, κατέγραψε 1 συμμετοχή στο Κύπελλο αλλά και 4 στο Champions League, απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι (2 ματς, έβγαλε όλο το 90λεπτο), Σεβίλλη (έβγαλε όλο το 90λεπτο) και Μπορούσια Ντόρτμουντ (έπαιξε για 32 λεπτά).