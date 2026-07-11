Ιγκουοντάλα: «Λεμπρόν δίπλα στον Κάρι; Θα παρακολουθώ κάθε παιχνίδι»

Ο άλλοτε παίκτης των Ουόριορς, Αντρέ Ιγκουοντάλα, δήλωσε πως... ψήνεται να δει τον Λεμπρόν Τζέιμς στο πλευρό του Στεφ Κάρι στους «πολεμιστές».

Αναλυτικά όσα είπε στο "ESPN":

«Λαμβάνοντας υπόψη το σημείο στο οποίο βρίσκονται πλέον οι καριέρες τους και όσα έκαναν στο Παρίσι, πιστεύω ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ίσως ο πιο έξυπνος μπασκετμπολίστας που έχω δει ποτέ. Το να τον βλέπεις να αγωνίζεται δίπλα σε κάποιον όπως ο Στεφ Κάρι… Ακόμα και μόνο η σκέψη αυτού του συνδυασμού είναι κάτι που εξάπτει το ενδιαφέρον και ενισχύει την αγάπη για το μπάσκετ. Αυτό είναι το μεγαλείο των παικτών μας. Εγώ, λοιπόν, θα παρακολουθώ. Κάθε παιχνίδι.

Το λέω από το 2013: κανείς δεν έχει πραγματικά καταλάβει πόσο σπουδαίος είναι ο Στεφ Κάρι. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα κοιτάξουμε πίσω και θα πούμε: “Ουάου…”. Η επιρροή του στο παιχνίδι θα εξακολουθεί να είναι εμφανής ακόμα και σε 30 ή 40 χρόνια από σήμερα. Άνθρωποι που ποτέ δεν θα σκέφτονταν να παίξουν στο NBA, τώρα προσπαθούν να φτάσουν εκεί εξαιτίας του. Υπάρχει μόνο ένας ΛεΜπρόν Τζέιμς. Όμως πολλοί μπορούν να έχουν το σωματότυπο του Στεφ. Όπως συνέβη με τον Γιάο Μινγκ, που έκανε ακόμη δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους να ενδιαφερθούν για το μπάσκετ, έτσι και τώρα υπάρχουν παντού… “Στεφ” που εμπνέονται από εκείνον.

Υπάρχουν, φυσικά, κάποια στοιχεία στο παιχνίδι του που δεν μπορείς να αντιγράψεις. Είναι χαρίσματα που του έχουν δοθεί από τον Θεό. Όμως ο σωματότυπός του είναι κάτι με το οποίο μπορεί να ταυτιστεί ο κόσμος».