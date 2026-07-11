Προγνωστικά Νορβηγία – Αγγλία: Επιθετικές διαθέσεις

Η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο «Miami Stadium», στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Ανάλυση Νορβηγίας

Η Νορβηγία σόκαρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφήνοντας εκτός Μουντιάλ τη Βραζιλία του Κάρλος Αντσελότι. Οι «Βίκινγκς» όχι μόνο πήραν την πολυπόθητη πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά κατάφεραν να βρεθούν και με δύο γκολ μπροστά απέναντι στη «Σελεσάο», σε ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα της ιστορίας τους.

Ανάλυση Αγγλίας

Η Αγγλία, από την πλευρά της, άφησε εκτός συνέχειας το Μεξικό, με τους «οικοδεσπότες» να αποχαιρετούν τη διοργάνωση στη φάση των «16». Τα «Τρία Λιοντάρια» δεν είχαν καθόλου εύκολο έργο, καθώς οι Μεξικανοί παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα μαχητικοί και έβαλαν αρκετή πίεση στην ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

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