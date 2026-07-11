Ραγίζει καρδιές ο προπονητής της Άννας-Μαρίας: «Θα συνέχιζε στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν πρόλαβε να ζήσει το όνειρο της»

Βαθιά συντετριμμένος ο προπονητής της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ, Θανάσης Πατρικίδης, αποχαιρέτησε την αδικοχαμένη Άννα-Μαρία Πανταζώνη.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου έστειλε το δικό του μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον θάνατο της 15χρονης παίκτριας, που βύθισε στο πένθος την «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο ίδιος της είχε ανακοινώσει πως από την νέα σεζόν υπολογίζεται στα πλάνα της πρώτης ομάδας, λίγες ημέρες πριν χάσει την ζωή της μετά από τραγικό τροχαίο...

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτηση του:

«Δε ξέρω πως μπορώ να βρω λόγια για να αποχαιρετήσω αυτό το αγγελούδι… ειλικρινά!!! Πάντα χαμογελαστή και ευδιάθετο κορίτσι! Ευγενική με εξαιρετικό χαρακτήρα!

Θα ήθελα μόνο να γνωρίζουν όλοι πως το ποδόσφαιρο για την Άννα-Μαρία ήταν κάτι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που πρόλαβα να της ανακοινώσω πως θα συνέχιζε μαζί μας στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ στη Α’ Εθνική γυναικών. Οι κόποι της οικογένειας και της ίδιας ανταμείφθηκαν… πόση χαρά πήρε! Δυστυχώς δεν πρόλαβε να ζήσει τη συνέχεια του ονείρου της!

Κουράγιο και δύναμη να αντέξουν οι γονείς της και να τιμούμε όλοι τη μνήμη της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει! Καλό παράδεισο Άννα-Μαρία!»