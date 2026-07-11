Οι Helloween έφεραν το... Halloween νωρίτερα στην Αθήνα! (vids)

Μία παλιά μέταλ παροιμία λέει: «Αν μία συναυλία ξεκινάει με το March of Time και τελειώνει με το Keeper of the Seven Keys, τότε μην την χάσεις»...

Όσοι γνωρίζουν την παροιμία αυτή, βρέθηκαν χτες στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο. Σε ένα κατάμεστο χώρο, χιλιάδες πιστές «κολοκύθες» παρακολούθησαν μία από τις καλύτερες συναυλίες της χρονιάς.

Oι Helloween δεν είχαν ποτέ την εμπορική επιτυχία των Metallica, ούτε το impact στην μουσική μέταλ σκηνή που είχαν οι Iron Maiden. Στην χώρα μας όμως τα δυό «Keeper of the Seven Keys», είναι κάτι σαν τα «ιερά δισκοπότηρα» των 80's. Και πώς να μην είναι άλλωστε;

Οι Γερμανοί το γνωρίζουν πολύ καλά και το χθεσινό ρεπερτόριο είχε ό,τι χρειαζόταν για ένα ζεστό καλοκαιρινό μέταλ βράδυ. Μία μουσική παράσταση που άφησε τους πάντες ικανοποιημένους...

Ποιος δεν «χτυπήθηκε» όταν άνοιξαν την συναυλία με το «March of Time»; Ποιος δεν τραγούδησε όλο το «Future World»; Ποιος δεν ύψωσε την γροθιά του στον αέρα στο «I Want Out»; Ποιός δεν δάκρυσε όταν άκουσε το «A Tale that Wasn't Right»; Ποιός δεν εκστασιάστηκε ακούγοντας το «Halloween»;

Ποιός δεν συγκινήθηκε όταν τίμησαν το «Walls of Jericho» και ο Kai Hansen τραγούδησε τα «Heavy Metal Is the Law» και «Ride the Sky»;

Και να ήταν μόνο αυτά; Και «Twilight of the Gods» είχε, και «Eagles Fly Free» είχε, και «Dr Stein» είχε και για φινάλε... «Keeper of the Seven Keys». Έστω και... κουτσουρεμένο. Και «Τokyo» ακούσαμε και «Τhe King for a 1000 Υears», «We Burn», «Into the Sun», «Hey Lord», «Universe», «Hell Was Made in Heaven», «In a Middle of a Heartbeat», «A Little is a Little Too Much» και «Power» ακούσαμε.

Δεν υπήρχε τραγούδι που να μην συμμετείχε ο κόσμος, δεν υπήρξε λεπτό που ο Michael Kiske και ο Andi Deris να μην «επικοινωνούν» με το κοινό. Ειδικά ο Kiske, χωρίς να υπερβάλει στην σκηνή, έχει έναν τρόπο να την γεμίζει με απλές κινήσεις.

Είναι δε τέτοια η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπο του, που όταν ξεκίνησε μαζί με τον Andi Deris να τραγουδάνε τις 2 μπαλάντες («In a Middle of a Heartbeat» - «A Tale hat Wasn't Right») στην εξέδρα δίπλα, στον κόσμο, όλο το Φάληρο δονήθηκε αυθόρμητα από το σύνθημα «Είναι τρελός, είναι τρελός και ο φαλακρός». Οι δύο τους αναρωτήθηκαν τι είναι αυτό το «σύνθημα» που ακούνε, φυσικά δεν το κατάλαβαν, αλλά ήταν ικανοποιημένοι που όλο το πλήθος συμμετείχε όλη την ώρα σε ό,τι έκαναν. Αναμφίβολα η κορυφαία στιγμή της συναυλίας και πιθανότατα όλου του Release.

Σχεδόν 2 ώρες και κάτι γεμάτες από νότες άλλων δεκαετιών αναμεμειγμένες με το παρόν. Νότες άλλων δεκαετιών είπαμε; Ε, τότε δεν υπάρχουν καλύτεροι για να μας γυρίσουν στην δεκαετία του 70' και στις αρχές του 80', από τους Saxon!

Oι Saxon προηγήθηκαν των Helloween και ήταν πολύ καλή επιλογή για να... ζεσταθεί ο κόσμος πριν από τους headliners. Ο γερόλυκος Biff Byford αρχοντικός στη σκηνή, απέδειξε για μία ακόμα φορά οτι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Μαζί με τον Paul Quinn στην κιθάρα (οι μόνοι δύο από τους αρχικούς Saxon) μας θύμισαν για ποιό λόγο θεωρούνται ακόμα και τώρα μία από κορυφάιες live μπάντες.

Τι να πρωτοθυμηθείς... Άνοιξαν την συναυλία με το «Hell Fire and Damnation» από τον τελευταίο ομώνυμο δίσκο και μετά... Ό,τι καλύτερο έχουν κυκλοφορήσει από το 1975 μέχρι το 1995. «Power and Glory», «Motorcycle Man», «Heavy Metal Thunder», «Dallas 1PM», «Strong Arm of the Law», «And the Bands Played On», «Denim and Leather», «Wheels of Steel» και για το τέλος τα καλύτερα. «Crusader» και «Princess of the Night».

Μιλάμε για αριστουργήματα της NWOBHM σκηνής. Τραγούδια που επηρέασαν άλλα συγκροτήματα και «ύμνοι» που 40 και 50 χρόνια μετά, είναι ακόμα το ίδιο δυνατοί όπως τότε. Οι Saxon έδωσαν μία πολύ καλή παράσταση και παρά την ζέστη (αφού δεν είχε δύσει ακόμα ο ήλιος) κράτησαν τους πάντες σε... εγρήγορση για την γερμανική «καταιγίδα» που θα ακολοθούσε 45 λεπτά αργότερα.

Την συναυλία άνοιξαν οι Ashes of Ares με τον Matt Barlow (ex-Iced Earth) στα φωνητικά, οι οποίοι φυσικά αποτίμησαν φόρο τιμής στους Iced Earth παίζοντας κομματάρες όπως τα «Dark Saga», «I Died for You», «Violate», «Vengeance is Mine», «Burning Times», «Dante's Inferno». Δεν παρέλειψαν φυσικά τα «New Messiahs», «Wake of Vultures», «The Iron Throne», «The One-eyed King» που είναι δικές τους κυκλοφορίες... ζεσταίνοντας τον κόσμο και προετοιμάζοντας τον για την συνέχεια.

Setlist Ashes of Ares

New Messiahs, Wake of Vultures, Dark Saga, I Died for You, Violate, Vengeance is Mine, The Iron Throne, Burning Times, Dante's Inferno, The One-eyed King.

Setlist Saxon

Hell Fire and Damnation, Power and Glory, Motorcycle Man, Heavy Metal Thunder, Dallas 1PM, Storng Arm of the Law, And the Bands Played On, Denim and Leather, Wheels of Steel, Crusader, Princess of the Night.

Setlist Helloween

March of Time, Τhe King for a 1000 Years, Future World, This is Tokyo, We Burn, Twilight of the Gods, Ride the Sky, Into the Sun, Hey Lord, Universe, Hell Was Made in Heaven, Drum solo, I Want Out, In a Middle of a Heartbeat, A Little is a Little Too Much, Heavy Metal, Halloween, Eagles Fly Free, Power, Dr Stein, Keeper of the Seven Keys.