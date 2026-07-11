Συγκλονιστικές εικόνες: Το Mont Blanc καταρρέει μπροστά στα μάτια ορειβάτη - Βίντεο

Οι εικόνες τραβήχτηκαν από τον Γάλλο ορειβάτη και οδηγό Christophe Dumarest. Η πρόσφατη ζέστη προκαλεί το λιώσιμο του μόνιμα παγωμένου εδάφους , το οποίο λειτουργεί ως κόλλα ανάμεσα στους βράχους, ευνοώντας τις κατολισθήσεις βράχων όπως αυτή που σημειώθηκε στον ορεινό όγκο.
Πηγή: newsbomb.gr
Un imponente crollo roccioso ha interessato il versante francese del Monte Bianco, all’Aiguille des Grands Charmoz. A riprendere le immagini è stato l’alpinista e guida francese Christophe Dumarest. Il caldo di queste ore provoca lo scioglimento del permafrost, che agisce da… pic.twitter.com/IbaYeQ6A2l— La Stampa (@LaStampa) July 11, 2026