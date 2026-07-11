Στην Φενερμπαχτσέ για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κι (pic)

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράξτον Κι για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι μεταγραφικές κινήσεις στην Euroleague συνεχίζονται και η Φενερμπαχτσέ προχώρησε σε ακόμα μία προσθήκη, μετά από αυτή του Σέιβον Σιλντς.

Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράξτον Κι για τα επόμενα δύο χρόνια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Αμερικανός αγωνίστηκε με την φανέλα της Βαλένθια και σε 34 αγώνες στην Euroleague και 17:01 στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 6,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.