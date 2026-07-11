Στην Φενερμπαχτσέ για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κι (pic)

Οι μεταγραφικές κινήσεις στην Euroleague συνεχίζονται και η Φενερμπαχτσέ προχώρησε σε ακόμα μία προσθήκη, μετά από αυτή του Σέιβον Σιλντς.
Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράξτον Κι για τα επόμενα δύο χρόνια.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Αμερικανός αγωνίστηκε με την φανέλα της Βαλένθια και σε 34 αγώνες στην Euroleague και 17:01 στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 6,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Braxton Key Fenerbahçe'de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 11, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Valencia Basket forması giyen Amerikalı forvet (2.03cm - 1997) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Amerika Kolej Ligi’nde 2016-18 yıllarında Alabama Üniversitesi, 2018-20 yıllarında ise Virginia… pic.twitter.com/D6zRDt5YOw