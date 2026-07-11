Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με την Βουλιαγμένη η Ελευθεριάδου

«Βόμβα» στην ελληνική γυναικεία υδατοσφαίριση έριξε η Βουλιαγμένη, ανακοινώνοντας τη συμφωνία της με τη Νικόλ Ελευθεριάδου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η 28χρονη πολίστρια είχε αποφασίσε αιφνιδιαστικά πριν δύο χρόνια να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, κι ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της (υποψήφια για κορυφαία παίκτρια της Ευρώπης εκείνη τη χρονιά). Οι φήμες για επάνοδό της στη δράση είχαν «φουντώσει» το τελευταίο διάστημα, οι περισσότεροι όμως υπέθεταν ότι η πολυσύνθετη παίκτρια θα επέστρεφε στον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε επί εννέα συναπτά έτη και κατέκτησε δύο Champions League, τρία Σούπερ Καπ Ευρώπης, εννέα πρωταθλήματα και πέντε κύπελλα Ελλάδας. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» την είχαν τιμήσει πρόσφατα για την προσφορά της, στο περιθώριο του προημιτελικού του Champions League με τη Σαμπαντέλ, μαζί με τις Αλεξάνδρα Ασημάκη, Φιλιώ Μανωλιουδάκη και Χρυσή Διαμαντοπούλου.

Τελικά, η Ελευθεριάδου επέλεξε τον ΝΟΒ για την επιστροφή της στην ενεργό δράση και δήλωσε «... ιδιαίτερα χαρούμενη που κάνω αυτό το νέο βήμα και που θα ανήκω στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Ανυπομονώ για τη νέα πρόκληση και για όλα όσα θα ζήσουμε μαζί. Εύχομαι να έχουμε μια όμορφη, δυνατή και γεμάτη επιτυχίες σεζόν».

Η 28χρονη περιφερειακός, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της από τη Γλυφάδα πριν μετακομίσει στον Πειραιά, έχει κατακτήσει με την εθνική ομάδα ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και το χρυσό στο Europa Cup του 2018, ενώ έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης σε επίπεδο νεανίδων (2013) και νέων γυναικών (2014) και ήταν φιναλίστ στο Παγκόσμιο νέων γυναικών του 2017.