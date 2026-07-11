Ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ – Ακυρώνεται η απόφαση για συμπόρευση με Τσίπρα, το επόμενο Σάββατο συνεχίζεται η ΚΕ

Με μια πανηγυρική ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε πως επιστρέφει και έκανε λόγο για λυσσώδη πόλεμο.

Με την απόφαση για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη ημέρα της θυελλώδους συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα συνεχιστεί το επόμενο Σάββατο (18.7.26).

Ο Παύλος Πολάκης έκανε μια πανηγυρική ανάρτηση, κατά τη διάρκεια τη συνεδρίασης της ΚΕ ανακοινώνοντας ουσιαστικά ότι επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έκανε λόγο για λυσσώση πόλεμο από την Αναστασία Σαπουνά.

Ο Παύλος Πολάκης έγραψε στo Facebook: «Το «plan b” AΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει με απαρτία, παρά τον λυσσώδη πόλεμο από την αναπληρώτρια γραμματέα και την υπεύθυνη Οργανωτικού (81 παρόντες και 59 μέσω Zoom).

Θα πάρει αποφάσεις σήμερα (ακύρωση της απόφασης της 6ης Ιουνίου, επαναφορά μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα) και θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωση των πολιτικών και οργανωτικών μέτρων. Στεκόμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε!!!».

Μερικές δεκάδες μέλη ήταν αρκετά για να γίνει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής καθώς παρά τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται πως εν τέλει συγκεντρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός και η συνεδρίαση έγινε κανονικά. Η πλευρά Πολάκη – Παππά – που από νωρίς κατευθύνθηκε προς το ξενοδοχείο της πλατείας Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο – «είδε» απαρτία της ΚΕ με την επίσημη καταμέτρηση να δίνει 81 μέλη ως φυσική παρουσία και 59 που συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω zoom.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις είχε ο προεδρεύων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος κατέθεσε πρόταση συμβιβασμού για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ.

Η πρότασή του γίνεται πολιτικά δεκτή, ενώ παράλληλα η ΚΕ ακυρώνει ουσιαστικά την προηγούμενη απόφαση, επί προεδρίας του παραιτηθέντος Σωκράτη Φάμελλου, για συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτό που μένει να αποσαφηνιστεί είναι αν οι όποιες αποφάσεις γίνουν δεκτές από όλα τα όργανα του κόμματος.

Το πρωί του Σαββάτου η εικόνα στο ξενοδοχείο Wyndham Grand, όπου συνεδρίαζε η Κεντρική Επιτροπή, έδειχνε τη δυσκολία του κόμματος να βρει κοινό βηματισμό μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου. Η προσέλευση ήταν περιορισμένη, ωστόσο η πλευρά των Παύλου Πολάκη και Νίκου Παππά υποστήριξε ότι υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία και η συνεδρίαση ξεκίνησε.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Φώτης Κουβέλης, Στέλιος Παππάς και Έλενα Ακρίτα, με τις εσωκομματικές ισορροπίες να εμφανίζονται αισθητά διαφοροποιημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ο Νίκος Παππάς που μέχρι χθες φαινόταν πως θα συντασσόταν με τη Ρένα Δούρου, σήμερα εμφανίστηκε σε κοινή γραμμή με τον Παύλο Πολάκη.

Στην τοποθέτησή του, ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε βάσει των προβλέψεων του καταστατικού και σημείωσε ότι οι πολιτικές εξελίξεις έχουν ανατρέψει τη στρατηγική που είχε αποφασιστεί στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή. Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει την προσπάθεια συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου και θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές.

Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι το καταστατικό του κόμματος «δεν επιτρέπει αδιέξοδα», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι με συλλογικές διαδικασίες ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ξεπεράσει την κρίση και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μελών και των ψηφοφόρων του.

Το σημερινό σκηνικό αποτελεί συνέχεια της αντιπαράθεσης που ξέσπασε μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου. Η πλευρά Πολάκη – Παππά υποστηρίζει ότι το αίτημα που υπέγραψαν 73 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ενεργοποίησε τη σχετική καταστατική πρόβλεψη και επέβαλε τη σύγκληση του οργάνου.

Αντίθετα, η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, επιμένει ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και έχει εισηγηθεί η Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει στις 18 Ιουλίου μέσω της Πολιτικής Γραμματείας.

Έτσι, παρά τις πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν, η εσωκομματική αντιπαράθεση παραμένει ανοιχτή, με το ζήτημα της νομιμοποίησης της διαδικασίας να εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Πηγή: Newsit.gr