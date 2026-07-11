«Σεφτέ» με τα «ερυθρόλευκα» ο Αντρέ Λουίζ (vid)

Εν μέσω δημοσιευμάτων για πιθανή μεταγραφή του στην Κάνσας Σίτι, ο Βραζιλιάνος winger πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία.

Δείτε τα γκολ στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν: