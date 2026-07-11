Καλαϊτζάκης: «Χαρούμενος που συνεχίζω στον Κολοσσό»

Ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης σε δηλώσεις του τόνισε την χαρά του που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Κολοσσό Ρόδου.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Ποια είναι τα συναισθήματά σου για τη νέα σεζόν, η οποία θα είναι η δεύτερή σου στην ομάδα;

Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω στην ομάδα, γνωρίζοντας τον κόουτς από τη περασμένη σεζόν αλλά και το περιβάλλον της ομάδας, ανυπομονώ πολύ για να ξεκινήσει η καινούργια σεζόν.

Μετά την πρώτη σου χρονιά εδώ, θεωρείς ότι η ομάδα μπορεί να πετύχει ακόμη περισσότερα τη νέα σεζόν;

Δουλεύοντας σκληρά από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και μένοντας πιστοί στο πλάνο του προπονητή, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο της ομάδας για τη νέα σεζόν;

Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη στήριξη που μας έδειξε την προηγούμενη σεζόν. Είμαι σίγουρος πως και στην επόμενη θα είναι το ίδιο και ανυπομονώ να τους δω όλους στο γήπεδο.