Παναθηναϊκός: Μπάσιμο για τον αριστερό μπακ της Σπόρτινγκ, Μάνγκας! (vid)

Ο Ρικάρντο Μάνγκας είναι ο παίκτης που «κύκλωσε» ο Παναθηναϊκός για το αριστερό άκρο της άμυνας και προχωράει για την απόκτησή του, εντείνοντας τις επαφές με τη Σπόρτινγκ.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση αριστερού μπακ, με την υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν να πηγαίνει πια πίσω μιας και η Λέστερ εξακολουθεί να επιδιώκει μόνο την πώληση του Δανού και να μην συζητά το ενδεχόμενου δανεισμού με οψιόν, όπως ήθελε το «Τριφύλλι».

Ως αποτέλεσμα, το «Τριφύλλι» στράφηκε σε άλλες περιπτώσεις και ο Ρικάρντο Μάνγκας είναι αυτός που έχει ξεχωρίσει αυτή την στιγμή και βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, μιας και συγκεντρώνει πολλά από τα στοιχεία που αναζητά ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι συνεργάτες του.

Ο 28χρονος Πορτογάλος ανήκει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη πρόταση από την πλευρά του Παναθηναϊκού, όμως είναι πολύ πιθανό αυτό να συμβεί το προσεχές διάστημα, αφού ο Μάνγκας αποτελεί αυτή την στιγμή τον βασικό στόχο.

Αξίζει να αναφερθεί πως με τις πρόσφατες μεταγραφές των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη, αλλά και αυτές των Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου και Αντράζ Σπόραρ λίγα χρόνια πριν, οι δύο ομάδες διατηρούν δίαυλο επικοινωνίας.

Το Who is Who

Ο Μάνγκας ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Φερέιρας και το 2009 «μεταπήδησε» σε αυτές της Μπενφίκα, παίζοντας κατά σειρά σε Κ15, Κ17 και Κ19. Ακολούθησε ένας δανεισμός στην Τοντέλα για μισή σεζόν το 2016 (έπαιξε και εκεί στην Κ19), ενώ ακολούθως βρέθηκε στην δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα.

Από τους «Αετούς» αποχώρησε οριστικά το 2017, με την Ντεπορτίβο Άβες να τον αποκτά και να τον παραχωρεί… μέρες μετά ως δανεικό στην Μιραντέλα, εκεί όπου ο Μάνγκας κατέγραψε μόλις 1 συμμετοχή.

Με την Κ23 της Άβες έπαιξε 22 φορές (με 5 γκολ και 1 ασίστ) και το 2020 προωθήθηκε και στην πρώτη ομάδα, καταγράφοντας άλλες 20 συμμετοχές, με απολογισμό 1 γκολ. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους τον αγόρασε η Μποαβίστα, στην οποία άνηκε έως το 2023, έχοντας ενδιάμεσα κι έναν δανεισμό στην γαλλική Μπορντό. Στην πορτογαλική ομάδα έπαιξε 61 φορές (8 γκολ - 2 ασίστ) και στην Γαλλία άλλες 30 (3 γκολ - 2 ασίστ), με τις επιδόσεις του να κάνουν την Βιτόρια Γκιμαράες να τον αγοράσει έναντι 900 χιλ. ευρώ.

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με 38 εμφανίσεις, 5 γκολ και 10 ασίστ πήρε μεταγραφή 2 εκατ. ευρώ στην Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία έπαιξε 19 φορές και πέτυχε 3 γκολ, προτού τον αγοράσει για 321 χιλ. ευρώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, το καλοκαίρι του 2025. Με τα «Λιοντάρια» έχει παίξει 23 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 2 γκολ και 2 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο έχει περάσει από τις Κ15, Κ16 και Κ17 της Πορτογαλίας, δίχως όμως να κληθεί ποτέ στην πρώτη ομάδα.

Δείτε τον εν δράσει: