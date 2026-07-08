Γιαμπουσέλε: «Αδέλφια μου οι Λεσόρ και Φαλ - Θα έχω υπέροχη συνεργασία με τον Ομπράντοβιτς»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και δεν έκρυψε την χαρά του που θα εκπροσωπήσει το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μία μεταγραφή-βόμβα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γάλλος αστέρας προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως «πράσινος» παίκτης στο «CLUB1908» και αναφέρθηκε στην μεταγραφή, στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αλλά και στην συνύπαρξή του με τους Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ.

Ακόμη, μίλησε για τον κόσμο της ομάδας και έθεσε τους στόχους για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Νιώθω υπέροχα που είμαι πλέον μέλος ενός μεγάλου club, με τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Μια ομάδα με εξαιρετικό ρόστερ, εξαιρετικό προπονητή και μια εκπληκτική βάση φιλάθλων. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό τον σπουδαίο σύλλογο».

Για την συνύπαρξή του με τους Λεσόρ και Φαλ και το ρόστερ της ομάδας: «Είναι αδέρφια μου, πραγματικά αδέρφια μου και οι δύο. Με τον “Μους” είχαμε μια υπέροχη σεζόν στην Βιλερμπάν μαζί, ενώ με τον Ματίας παίζουμε πολλά χρόνια παρέα στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας. Είναι εκπληκτικό για εμένα που θα έχω την ευκαιρία να παίξω μαζί τους στον Παναθηναϊκό.

Προφανώς γνωρίζω όλους τους νέους μου συμπαίκτες, είτε έχω αγωνιστεί απέναντί τους, είτε όχι. Και τον Κέντρικ και τον Νάιτζελ και τον Χουάντσο και τον Σλούκα και τον Τζέντι και όλα τα παιδιά. Είναι όλοι τους εξαιρετικοί παίκτες και ανυπομονώ να δουλέψουμε μαζί».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις επαφές πριν τις υπογραφές: «Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και, πραγματικά, ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του. Προφανώς γνωρίζω τα πάντα γι’ αυτόν, θαυμάζω την καριέρα του, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια υπέροχη συνεργασία».

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR: «Τους αγαπώ πραγματικά! Έχουν αληθινή αγάπη και πάθος για την ομάδα. Τη στηρίζουν 200%, είτε κερδίζει, είτε χάνει. Έχω αγωνιστεί ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, καθώς και στον τελικό της Euroleague στο Βερολίνο το 2024 και, πραγματικά, ήταν όνειρο για εμένα να αγωνιστώ σε μια ομάδα με φιλάθλους όπως του Παναθηναϊκού. Ειλικρινά, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να τους κάνω χαρούμενους. Ανυπομονώ για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι».

Για τους στόχους για τη νέα σεζόν: «Στόχος μου είναι να προσπαθήσω να κερδίσω όσα περισσότερα τρόπαια γίνεται με τον Παναθηναϊκό, να βοηθήσω την ομάδα με την εμπειρία και το πάθος μου, ώστε να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας».