Άργος: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί από την καταδίωξη

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν με σφαίρες τον 20χρονο στο Άργος.

Οι δύο αστυνομικοί βρέθηκαν στα δικαστήρια Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν για το περιστατικό, όπου ζήτησαν και πήραν τελικά προθεσμία για την προσεχή Παρασκευή.

Πώς ξεκίνησε η καταδίωξη

Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός ανήκε σε γυναίκα υπήκοο Ρωσίας, η οποία, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, είναι η μητέρα του. Όταν ο νεαρός δεν σταμάτησε στον έλεγχο εκτίμησαν ότι μπορεί να πρόκειται για κάποιον που έχει διαπράξει παρανομίες. Όταν πέταξε το όπλο, που στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν αεροβόλο, αύξησαν την ένταση της καταδίωξης.

Η καταδίωξη κράτησε 35 λεπτά, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προκειμένου να σταματήσει, μέχρι που ο 20χρονος έπεσε από τις δύο σφαίρες που τον πέτυχαν στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι από τη στιγμή που δεν είχαν οπτική επαφή, έριξαν προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε σήμερα από το Θριάσιο νοσοκομείο στο ΚΑΤ, όπου παραμένει σε ΜΕΘ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο νεαρός έχει δεχτεί δύο χτυπήματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων.

Πηγή: iefimerida.gr