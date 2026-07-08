Ο Νίκος Πλώτας αναδείχτηκε ο κορυφαίος νέος παίκτης της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26, διαδεχόμενος τον Νεοκλή Αβδάλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

Ο Νίκος Πλώτας, ο σούτινγκ γκαρντ του Προμηθέα Βίκος Cola, είναι ο Καλύτερος Νέος Παίκτης της Stoiximan GBL της σεζόν 2025-26.

Ο Πλώτας, που έχει κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια με την Εθνική Νέων Ανδρών στα Πανευρωπαϊκά U20 του 2023 στο Ηράκλειο και του ’24 στην Γκντίνια της Πολωνίας, «διαδέχεται» τον Νεοκλή Αβδάλα που ήταν για δύο συνεχείς χρονιές Καλύτερος Νέος Παίκτης της Stoiximan GBL.

Ο Πλώτας πρώτευσε στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων – που διαμορφώνει κατά 60% το τελικό αποτέλεσμα – με 38,10% (8 ψήφοι). Στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών δεύτερος ήταν ο Σαμαντούροβ με 23,81% (5).

Ο σούτινγκ γκαρντ της πατρινής ομάδας ήταν δεύτερος στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού με 14,78% (299 ψήφοι) με πρώτο τον Σαμαντούροβ με 16,69% (388).

Στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. ο Πλώτας ήταν δεύτερος μαζί με τον Αλέξανδρο Σαμαντούροβ του Παναθηναϊκού AKTOR, είχαν από 26,83% (11), με πρώτο τον Νίκο Τουλιάτο του Αμαρουσίου με 29,27% (12).

«Νιώθω πολύ χαρούμενος για το βραβείο αυτό, κυρίως γιατί αισθάνομαι πως αναγνωρίστηκε η προσπάθεια που κατέβαλα όλη τη σεζόν», δήλωσε ο γκαρντ του Προμηθέα Βίκος Cola και επισήμανε:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα, αλλά και υποχρέωση να αποδείξω πως το βραβείο αυτό δεν είναι απλά ένα "πυροτέχνημα", αλλά πως είμαι εδώ για να καθιερωθώ τα επόμενα χρόνια».

«Πέρα από εμένα, νομίζω πως μεγάλο μερίδιο σε αυτό έχει και η ομάδα μου ο Προμηθέας, που στήριξε και εμένα αλλά και άλλα νεαρά παιδιά, μου έδωσε πολλές ευκαιρίες και ελπίζω πως δικαίωσα τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη τους», συνέχισε ο Πλώτας και υπογράμμισε ότι:

«Ελπίζω πως το ίδιο θα συνεχιστεί και τη νέα σεζόν για την οποία ανυπομονώ»."