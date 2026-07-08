Μουντιάλ: Το πιο εξαντλητικό ταξίδι στην ιστορία - Η Αγγλία «λιώνει» στον δρόμο, ακολουθεί η Ισπανία

Χιλιάδες επιπλέον χιλιόμετρα έχουν βάλει στις πλάτες τους οι ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Αγγλία να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και το πρόγραμμα του τουρνουά να δοκιμάζει τις αντοχές των ποδοσφαιριστών.

Οι αποστάσεις μεταξύ των πόλεων φιλοξενίας έχουν μετατρέψει το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο σε έναν πραγματικό «μαραθώνιο» ταξιδιών, με αρκετές ομάδες να έχουν διανύσει περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα μέχρι στιγμής.

Την κορυφή της σχετικής λίστας κατέχει η Αγγλία, η οποία έχει ταξιδέψει συνολικά 20.918 χιλιόμετρα, έχοντας αγωνιστεί σε επτά διαφορετικές πόλεις. Τα «Τρία Λιοντάρια» ακολούθησαν τη διαδρομή Κάνσας – Ντάλας – Βοστώνη – Νιου Τζέρσι – Ατλάντα – Πόλη του Μεξικού – Μαϊάμι, γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά την κούραση των παικτών.

Δεύτερη στη λίστα βρίσκεται η Ισπανία με 19.634 χιλιόμετρα, ενώ αρκετά πίσω ακολουθούν η Παραγουάη και η Ελβετία, οι οποίες ξεπερνούν επίσης τα 17.000 χιλιόμετρα.

Οι 10 ομάδες με τα περισσότερα ταξίδια στο Μουντιάλ

1. Αγγλία – 20.918 χλμ.

2. Ισπανία – 19.634 χλμ.

3. Παραγουάη – 17.931 χλμ.

4. Ελβετία – 17.561 χλμ.

5. Κολομβία – 17.477 χλμ.

6. Μαρόκο – 14.104 χλμ.

7. Πορτογαλία – 13.647 χλμ.

8. Αίγυπτος – 13.464 χλμ.

9. Καναδάς – 13.103 χλμ.

10. Νορβηγία – 12.196 χλμ.