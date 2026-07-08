Waterpolo League: Τα πρώτα ντέρμπι και το πρόγραμμα της νέας σεζόν σε άνδρες και γυναίκες

Στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των πρωταθλημάτων της Waterpolo League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, με τις ομάδες να μαθαίνουν το πρόγραμμα της νέας σεζόν.

Η αυλαία των πρωταθλημάτων θα ανοίξει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ενώ ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί με αντίστροφες έδρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν από την ΚΟΕ σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στο πρωτάθλημα των ανδρών συμμετέχουν 14 ομάδες, οι οποίες θα αγωνιστούν σε 26 αγωνιστικές, με τον Β' γύρο να ξεκινά στις 23 Δεκεμβρίου και να περιλαμβάνει τα ίδια ζευγάρια με αντίστροφες έδρες.

Η πρεμιέρα της 26ης Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με το παιχνίδι Πανιώνιος-Βουλιαγμένη να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Γλυφάδα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον νεοφώτιστο Ηλυσιακό.

Οι δύο «αιώνιοι» θα αντιμετωπίσουν διαδοχικά τον περσινό τρίτο Απόλλωνα Σμύρνης στις πρώτες αγωνιστικές και θα διασταυρώσουν για πρώτη φορά τα ξίφη τους τη φετινή σεζόν την 7η αγωνιστική στον Πειραιά.

Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα διεκδικήσουν τον τίτλο μέσω των play off, ενώ οι ομάδες που θα ακολουθήσουν θα αγωνιστούν για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Οι σύλλογοι που θα συμμετάσχουν στα play out θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στην κατηγορία, με δύο εξ αυτών να υποβιβάζονται στην Α2.

Στις γυναίκες, η πρεμιέρα της 26ης Σεπτεμβρίου θα βρει τον πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακό να υποδέχεται τη νεοφώτιστη Λάρισα.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής περιλαμβάνει ακόμη δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με τη Βουλιαγμένη να αντιμετωπίζει τον Εθνικό και τη Γλυφάδα να φιλοξενεί τον Άλιμο.

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί την 6η αγωνιστική, όταν η Βουλιαγμένη θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στον Λαιμό.

Η κανονική περίοδος περιλαμβάνει 22 αγωνιστικές (11 σε κάθε γύρο). Μετά την ολοκλήρωσή της, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-4 θα αγωνιστούν στα play off για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ελλάδας, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5-8 θα διεκδικήσουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα συμμετάσχουν στα play out, από τα οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στην Α2.

Το πρόγραμμα του Α' γύρου της Waterpolo League Ανδρών

1η αγωνιστική (26/9)

Εθνικός – Υδραϊκός

Περιστέρι – Απόλλων Σμύρνης

Πανιώνιος – Βουλιαγμένη

Χίος – ΠΑΟΚ

Παλαιό Φάληρο – Χανιά

Παναθηναϊκός – Ηλυσιακός

Ολυμπιακός – Γλυφάδα

2η αγωνιστική (3/10)

Υδραϊκός – Περιστέρι

Βουλιαγμένη – Εθνικός

Απόλλων Σμύρνης – Χίος

Χανιά – Πανιώνιος

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Γλυφάδα – Παλαιό Φάληρο

Ηλυσιακός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (10/10)

Υδραϊκός – Βουλιαγμένη

Χίος – Περιστέρι

Εθνικός – Χανιά

Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης

Πανιώνιος – Γλυφάδα

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Παλαιό Φάληρο – Ηλυσιακός

4η αγωνιστική (17/10)

Χίος – Υδραϊκός

Χανιά – Βουλιαγμένη

Περιστέρι – Παναθηναϊκός

Γλυφάδα – Εθνικός

Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός

Ηλυσιακός – Πανιώνιος

ΠΑΟΚ – Παλαιό Φάληρο

5η αγωνιστική (24/10)

Χανιά – Υδραϊκός

Παναθηναϊκός – Χίος

Βουλιαγμένη – Γλυφάδα

Ολυμπιακός – Περιστέρι

Εθνικός – Ηλυσιακός

Παλαιό Φάληρο – Απόλλων Σμύρνης

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική (31/10)

Υδραϊκός – Παναθηναϊκός

Γλυφάδα – Χανιά

Χίος – Ολυμπιακός

Ηλυσιακός – Βουλιαγμένη

Περιστέρι – Παλαιό Φάληρο

ΠΑΟΚ – Εθνικός

Απόλλων Σμύρνης – Πανιώνιος

7η αγωνιστική (7/11)

Γλυφάδα – Υδραϊκός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Χανιά – Ηλυσιακός

Παλαιό Φάληρο – Χίος

ΠΑΟΚ – Βουλιαγμένη

Πανιώνιος – Περιστέρι

Απόλλων Σμύρνης – Εθνικός

8η αγωνιστική (14/11)

Υδραϊκός – Ολυμπιακός

Ηλυσιακός – Γλυφάδα

Παναθηναϊκός – Παλαιό Φάληρο

Χανιά – ΠΑΟΚ

Χίος – Πανιώνιος

Βουλιαγμένη – Απόλλων Σμύρνης

Εθνικός – Περιστέρι

9η αγωνιστική (21/11)

Ηλυσιακός – Υδραϊκός

Παλαιό Φάληρο – Ολυμπιακός

Γλυφάδα – ΠΑΟΚ

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός

Απόλλων Σμύρνης – Χανιά

Εθνικός – Χίος

Περιστέρι – Βουλιαγμένη

10η αγωνιστική (28/11)

Παλαιό Φάληρο – Υδραϊκός

ΠΑΟΚ – Ηλυσιακός

Ολυμπιακός – Πανιώνιος

Γλυφάδα – Απόλλων Σμύρνης

Παναθηναϊκός – Εθνικός

Χανιά – Περιστέρι

Βουλιαγμένη – Χίος

11η αγωνιστική (5/12)

Υδραϊκός – ΠΑΟΚ

Πανιώνιος – Παλαιό Φάληρο

Απόλλων Σμύρνης – Ηλυσιακός

Εθνικός – Ολυμπιακός

Περιστέρι – Γλυφάδα

Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός

Χίος – Χανιά

12η αγωνιστική (12/12)

Υδραϊκός – Πανιώνιος

ΠΑΟΚ – Απόλλων Σμύρνης

Παλαιό Φάληρο – Εθνικός

Ηλυσιακός – Περιστέρι

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη

Γλυφάδα – Χίος

Χανιά – Παναθηναϊκός

13η αγωνιστική (19/12)

Απόλλων Σμύρνης – Υδραϊκός

Πανιώνιος – Εθνικός

Περιστέρι – ΠΑΟΚ

Βουλιαγμένη – Παλαιό Φάληρο

Χίος – Ηλυσιακός

Ολυμπιακός – Χανιά

Παναθηναϊκός – Γλυφάδα

Το πρόγραμμα του Α' γύρου της Waterpolo League Γυναικών

1η αγωνιστική (26/9)

ΠΑΟΚ – ΠΕΚΕΒ

Βουλιαγμένη – Εθνικός

ΝΕ Πατρών – Ηλιούπολη

Γλυφάδα – Άλιμος

Ολυμπιακός – Λάρισα

Χανιά – Πανιώνιος

2η αγωνιστική (3/10)

ΠΑΟΚ – Βουλιαγμένη

ΠΕΚΕΒ – Πανιώνιος

Λάρισα – Χανιά

Άλιμος – Ολυμπιακός

Ηλιούπολη – Γλυφάδα

Εθνικός – ΝΕ Πατρών

3η αγωνιστική (10/10)

Χανιά – Άλιμος

Πανιώνιος – Λάρισα

Βουλιαγμένη – ΠΕΚΕΒ

ΝΕ Πατρών – ΠΑΟΚ

Γλυφάδα – Εθνικός

Ολυμπιακός – Ηλιούπολη

4η αγωνιστική (17/10)

Εθνικός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Γλυφάδα

Βουλιαγμένη – ΝΕ Πατρών

ΠΕΚΕΒ – Λάρισα

Άλιμος – Πανιώνιος

Ηλιούπολη – Χανιά

5η αγωνιστική (21/10)

Χανιά – Εθνικός

Πανιώνιος – Ηλιούπολη

Λάρισα – Άλιμος

ΝΕ Πατρών – ΠΕΚΕΒ

Γλυφάδα – Βουλιαγμένη

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική (24/10)

Εθνικός – Πανιώνιος

ΠΑΟΚ – Χανιά

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός

ΝΕ Πατρών – Γλυφάδα

ΠΕΚΕΒ – Άλιμος

Ηλιούπολη – Λάρισα

7η αγωνιστική (31/10)

Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών

Χανιά – Βουλιαγμένη

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ

Λάρισα – Εθνικός

Άλιμος – Ηλιούπολη

Γλυφάδα – ΠΕΚΕΒ

8η αγωνιστική (7/11)

ΠΕΚΕΒ – Ηλιούπολη

Εθνικός – Άλιμος

ΠΑΟΚ – Λάρισα

Βουλιαγμένη – Πανιώνιος

ΝΕ Πατρών – Χανιά

Γλυφάδα – Ολυμπιακός

9η αγωνιστική (14/11)

Ηλιούπολη – Εθνικός

Ολυμπιακός – ΠΕΚΕΒ

Χανιά – Γλυφάδα

Πανιώνιος – ΝΕ Πατρών

Λάρισα – Βουλιαγμένη

Άλιμος – ΠΑΟΚ

10η αγωνιστική (21/11)

Γλυφάδα – Πανιώνιος

Ολυμπιακός – Χανιά

ΠΕΚΕΒ – Εθνικός

ΠΑΟΚ – Ηλιούπολη

Βουλιαγμένη – Άλιμος

ΝΕ Πατρών – Λάρισα

11η αγωνιστική (28/11)