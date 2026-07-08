«Ενθουσιασμός και ανακούφιση στους Μπακς για την μετά-Γιάννη εποχή»

Οι Μιλγουόκι Μπακς παραχώρησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ και στον οργανισμό επικρατεί αισιοδοξία για το επόμενο «κεφάλαιο» της ομάδας.

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν την μεγάλη απόφαση αυτό το καλοκαίρι και παραχώρησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ. Φυσικά, δεν είναι εύκολη η απόφαση να κάνεις trade τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία του οργανισμού μόνο εύκολη δεν είναι, όμως στα «Ελάφια» επικρατεί αισιοδοξία.

Όπως αναφέρει το «ESPN», οι άνθρωποι της ομάδας είναι ενθουσιασμένοι για το νέο «κεφάλαιο» του οργανισμού και νιώθουν ανακούφιση. Η ομάδα αναμένεται να κάνει… reset τα επόεμνα χρόνια και να κάνει rebuild ώστε τα επόμενα χρόνια να καταφέρει να φτιάξει ξανά ομάδα πρωταθλητισμού.

Μάλιστα, στο δημοσίευμα σημειώνεται πως οι άνθρωποι των Μπακς γνωρίζουν πως αυτή η διαδικασία δεν θα είναι εύκολη και μπορεί να πάρει αρκετό καιρό.