Στην Ίντερ ο Προβεντέλ

Η Ίντερ ολοκλήρωσε μια σημαντική κίνηση για τη θέση του τερματοφύλακα, αποκτώντας τον Ιβάν Προβεντέλ από τη Λάτσιο έναντι 3 εκατ. ευρώ.

Ο 32χρονος Ιταλός τερματοφύλακας αφήνει τη Ρώμη μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στους «Λατσιάλι» και μετακομίζει στο Μιλάνο, με τους δύο συλλόγους να ολοκληρώνουν τη συμφωνία έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Προβεντέλ έκατσε στην εστία της Λάτσιο από το καλοκαίρι του 2022, καταγράφοντας συνολικά 146 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας, ενώ αποτέλεσε βασικό στέλεχος σε αρκετές σημαντικές στιγμές του συλλόγου.

Πριν από τη θητεία του στη Λάτσιο, ο έμπειρος γκολκίπερ είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπέτσια, Έμπολι, Πίζα και Περούτζια, χτίζοντας σταδιακά το όνομά του στο ιταλικό ποδόσφαιρο.