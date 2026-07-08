Νέος ιδιοκτήτης, νέα εποχή στην ΑΕΛ

Από τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν, η θεσσαλική ομάδα περνά και επίσημα στον Ζήση Στυλιανό.

Οριστική είναι, πλέον, η αλλαγή σελίδας στην ΑΕΛ Novibet, με τον Αχιλλέα Νταβέλη να αποχωρεί και τυπικά από τα διοικητικά της ΠΑΕ και τον Ζήση Στυλιανό να είναι ο νέος διοικητικός ηγέτης του συλλόγου, την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για το κλαμπ, που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Superbet League 2.

Αυτό που απομένει είναι να γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις εκατέρωθεν, με τους φιλάθλους των «βυσσινί» να αναμένουν με αγωνία να ακούσουν το πλάνο που θα παρουσιάσει ο νέος ιδιοκτήτης για την επόμενη ημέρα της ΑΕΛ.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις άμεσες κινήσεις που θα ακολουθήσουν σε διοικητικό, οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει εάν η ομάδα θα επιδιώξει άμεσα την επιστροφή της στα... μεγάλα σαλόνια της Stoiximan Super League.