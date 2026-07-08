Χατζηνικόλας: «Να γίνει η Δόξα η ευχάριστη έκπληξη της GBL»

Ο γκαρντ της Δόξας Λευκάδας, Γιάννης Χατζηνικόλας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadiο.

Αναλυτικά είπε:

Για το ότι η Δόξα Λευκάδας κρατάει μέρος από τον «κορμό» της περασμένης σεζόν: «Είναι πολύ ευχάριστο που η ομάδα θέλει να κρατήσει έναν “κορμό” απ’ την περσινή επιτυχημένη πορεία που είχε. Έχει κρατήσει τον Φύτρο, τον Σαχπατζίδη, τον Ρόμπινσον κι εμένα. Κινείται και στην αγορά. Λόγω του ότι, απ’ όσο γνωρίζω, το μπάτζετ είναι συγκεκριμένο, πάντα για μια νεοφώτιστη ομάδα είναι δυσκολότερο να κάνει μεταγραφές γρήγορα. Θεωρώ ότι θα “χτιστεί” ένα καλό σύνολο και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά».

Για το πώς κρίνει τον έως τώρα σχεδιασμό: «Δεν είμαι υπεύθυνος να κρίνω αν κάνει σωστά ή λάθος πράγματα. Εγώ είχα συμβόλαιο απ’ τον Δεκέμβρη με την προοπτική πως θα συνεχίσω αν ανέβει η ομάδα στη GBL και μένω σ’ αυτό. Από ‘κει και πέρα, είναι δουλειά της διοίκησης, του προπονητή και του General Manager ν’ αποφασίσουν πώς θα κινηθεί η ομάδα».

Για το αν η Δόξα Λευκάδας έχει τη βάση για να είναι ανταγωνιστική στη GBL, όπως έκανε και την περασμένη σεζόν απέναντι στο Μαρούσι στο Κύπελλο: «Δε μπορώ να κρίνω από ένα ματς που είχαμε κίνητρο, είχαμε μόλις κερδίσει το τρόπαιο και θέλαμε σαν αουτσάιντερ ν’ αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε απέναντι σε ομάδα παραπάνω κατηγορίας. Δε μπορώ να ξέρω τι ομάδα θα “χτιστεί”, φαντάζομαι θα τα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα με βάση τους παίκτες που θα έρθουν».

Για τον ρόλο του τη νέα σεζόν: «Με βάση τις συζητήσεις που έχω κάνει με τον κόουτς, θα στηριχτεί σε κάποιον βαθμό πάνω μου. Είναι κάτι που κι εγώ θέλω. Πήρα μια απόφαση τον Δεκέμβρη να γυρίσω στην Ελλάδα, δε βρήκα στη GBL κάτι που να με ικανοποιούσε, οπότε πήγα σ’ ένα πρότζεκτ που πίστεψα και με πίστεψε κι εκείνο. Πιστεύω θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο».

Για τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας, Θοδωρή Τερζή: «Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά μες στο γήπεδο και προετοιμάζεται πολύ καλά για κάθε αγώνα. Είναι μεθοδικός. Ήταν πολύ ψύχραιμος, δεν επενέβαινε πολύ, είχε σε όλους μας εμπιστοσύνη, μας άφηνε ελευθερίες. Αυτό κερδίζει τον αθλητή και τον κάνει να παίζει και για τον προπονητή. Αφού του δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσει στην ομάδα, είναι και νέος, πιστεύω μπορεί να τα πάει πολύ καλά».

Για τον λόγο που παρέμεινε στην ομάδα: «Μου έδωσε πολύ σημαντικό ρόλο και αυτοπεποίθηση η περσινή χρονιά. Ακόμα κι αν δεν είχα συμβόλαιο από τον Δεκέμβριο, θα ήθελα να παραμείνω».

Για την ανταπόκριση του κόσμου: «Υπάρχει, απ’ ότι ακούω κι εγώ, τεράστιος ενθουσιασμός. Μέσα στην χρονιά ο κόσμος στήριξε την ομάδα, σε κάθε εντός έδρας αγώνα είχαμε σχεδόν γεμάτο γήπεδο. Γίνονται και εργασίες στο γήπεδο ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις για τη GBL και αυτό καθυστερεί λίγο και τα διαρκείας. Σίγουρα υπάρχει ζήτηση, αλλά δεν έχουν βγει επίσημα τα εισιτήρια ώστε να τα πάρει ο κόσμος».

Για τη διαφορά της Elite League με τη GBL: «Υπάρχει μεγάλη διαφορά απ’ τη GBL στην Elite League. Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει διαφορά στο πλήθος των ξένων και αυτό αποτελεί σημαντική διαφορά. Έχουμε πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και έτσι θα είναι και του χρόνου. Απ’ τις 14 ομάδες, οι δέκα θα συμμετέχουν στην Ευρώπη, αυτό προσελκύει το ενδιαφέρον του κόσμου. Δεν ξέρω αν έχει ανοίξει η “ψαλίδα” ανάμεσα στις ομάδες ή αν έχει κλείσει εν τέλει, γιατί και οι δύο μεγάλοι ξεφεύγουν ξανά σε θέμα μπάτζετ, αν και μπήκαν στο παιχνίδι και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πόσων ταχυτήτων θα είναι η GBL τη νέα σεζόν. Ξέρουμε πως το μεγάλο μπάτζετ δεν εγγυάται και επιτυχίες. Από ‘κει και πέρα, ελπίζω να είμαστε η ευχάριστη έκπληξη».