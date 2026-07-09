Tην Πέμπτη η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΛ για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς

Η ΑΕΛ περνάει σε νέα εποχή και την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου του νέου ιδιοκτήτη της ομάδας, Ζήση Στυλιανού, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της νέας διοικητικής πορείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει ότι αύριο, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στη 13:00, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Ξενοδοχείο Divani Palace Λάρισας, με αφορμή τη μετάβαση της ομάδας στη νέα διοικητική εποχή.

Στη συνέντευξη Τύπου θα παραστούν ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, κ. Ζήσης Στυλιανός, καθώς και ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης, εκπροσωπώντας την απερχόμενη διοίκηση, σηματοδοτώντας με θεσμικό τρόπο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικής μεταβίβασης.

Η εκδήλωση έχει αποκλειστικά θεσμικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί με παρουσία μόνο διαπιστευμένων εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της νέας διοικητικής πορείας της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet».