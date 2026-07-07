Νέο «χτύπημα» DPG: «Δεν λέω το όνομα, περιμένω τον άλλο στο γραφείο» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέο «χτύπημα» του στο Ιnstagram εκτός από τους Μπαντιό και Μπόνγκα, προανήγγειλε ακόμα δυο συμφωνίες μέσα στην μέρα.

Ασταμάτητος από το πρωί είναι ο οργανισμός του Παναθηναϊκού που βρίσκεται σε μεταγραφικό... οργασμό. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά το πρώτο του πρωινό ποστάρισμα για τέσσερις κανονικές μέσα στην μέσα, χτύπησε ξανά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram προαναγγέλοντας ακόμα δυο εξελίξεις στο «πράσινο» στρατόπεδο σήμερα Τρίτη (7/7).

Συγκεκριμένα, σε μια μέρα που έχει ήδη αφιχθεί στην Αθήνα ο Μπράνκου Μπάντιο και αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να γίνει το ίδιο και με τον Ίζακ Μπόνγκα, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» τόνισε ότι έρχονται άλλες δύο συμφωνίες.

Με story του στο Instagram δείχνει ότι μιλάει στο τηλέφωνο και αφού επιβεβαιώνει ότι ο Μπάντιο θα μεταβεί άμεσα για ιατρικές εξετάσεις και ότι ο Μπόνγκα θα είναι σήμερα στην Ελλάδα, συνεχίζει λέγοντας:

«O... δεν το λέω, ωραία! Και ο... τον περιμένω να έρθει σε λίγο στο γραφείο! Οκ!».