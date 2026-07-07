Πρώτος προκριματικός γύρος Τσάμπιονς Λιγκ, εν μέσω Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το Τσάμπιονς Λιγκ ξεκινάει εν μέσω Μουντιάλ με τον πρώτο προκριματικό γύρο. Στο Κάουνας, η Ζαλγκίρις υποδέχεται την Ντρίτα από το Κόσοβο, ενώ στο Μασαζίρ η πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν φιλοξενεί την ομόλογή της από την Ουαλία, Δε Νιου Σεντς.

Η Ζαλγκίρις νίκησε μόνο στα 3/17 ευρωπαϊκά παιχνίδια της από το 2019 που έπαιξε για πρώτη φορά σε διεθνή διοργάνωση.

Το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της κατέκτησε η Ζαλγκίρις στη Λιθουανία, επιδεικνύοντας την παραγωγικότερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα. Άφησε τη 2η Χέγκελμαν 8 βαθμούς πίσω. Το νέο πρωτάθλημα ωστόσο βρίσκεται στα μισά του και μετά από 18 αγωνιστικές κατέχει την 4η θέση με απολογισμό 7-7-4. Οι 3/4 ήττες της έχουν γίνει εντός έδρας, αγνοώντας τη νίκη στα 4 πιο πρόσφατα στο σπίτι της. Η Ντρίτα από την πλευρά της στέφθηκε για δεύτερη διαδοχική φορά πρωταθλήτρια στο Κόσοβο, ενώ θα παίξει για έβδομη σερί σεζόν στην Ευρώπη. Πέρσι μετείχε στη φάση των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ, όπου με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες προκρίθηκε στα πλέι οφ, για να αποκλειστεί από την Τσέλιε. Προηγουμένως είχε περάσει την Ντιφερντάνζ στο Τσάμπιονς Λιγκ. Στα τρία φιλικά της τον Ιούνιο έχασε από ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λοκομοτίβ Σόφιας και Σέπσι. Το «Χ» είναι μέσα στις δυνατότητές της στη Λιθουανία.

Η Σαμπάχ κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορίας το Πρωτάθλημα στο Αζερμπαϊτζάν, παίρνοντας παράλληλα και το Κύπελλο. Επιτυχίες που ήρθαν στην πρώτη χρονιά του Βάλντας Νταμπράουσκας στον πάγκο της, πρώην προπονητή του ΟΦΗ και της Ομόνοιας. Η φετινή είναι η 4η διαδοχική παρουσία της στις διεθνείς διοργανώσεις. Κανένα από τα 14 προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια της δεν έληξε ισόπαλο (7-0-7). Στα τρία πρόσφατα φιλικά της ήρθε ισόπαλη 1-1 με Ουν. Κραϊόβα και Φερεντσβάρος και έχασε 4-1 από την ουκρανική Πολισία. Η Νιου Σεντς κατέκτησε τον 5ο της συνεχόμενο τίτλο, με 22 βαθμούς διαφορά από τη 2η Κόνας Κι. Πρόπερσι αγωνίστηκε στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, όπου έπαιξε και με τον Παναθηναϊκό (0-2). Έντεκα Under στις 14 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της καταγράφονται για την ουαλική ομάδα. Στα φιλικά της στα τέλη του περασμένου μήνα έμεινε στο 1-1 με τη βορειοϊρλανδική Γκλέντοραν και νίκησε 2-1 τη Γουέλντερς.

Έχει νικήσει μόνο στο 1/13 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η Νιου Σεντς και αναμένεται να δυσκολευτεί στην έδρα της πρωταθλήτριας Αζερμπαϊτζάν. Όμως, η Σαμπάχ δεν νίκησε σε κανένα από τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε. Η γηπεδούχος είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά το μεγάλο σκορ δεν είναι τόσο πιθανό.

908. ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΝΤΡΙΤΑ Χ 3,45

910. ΣΑΜΠΑΧ - ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 1&U 2,5 3,30

