Αστέρας Aktor: Δυνατά τεστ στην Ολλανδία

Τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Αστέρας Aktor στην Ολλανδία.

Τέσσερα πολύ σημαντικά φιλικά προετοιμασίας έχει προγραμματίσει ο Αστέρας Aktor στο διάστημα της παραμονής του στην Ολλανδία.

Η ομάδα της Τρίπολης από τις 18 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου θα βρίσκεται στην πόλη Bergen op Zoom της Ολλανδίας, όπου στο προπονητικό κέντρο s.v. M.O.C. '17 θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Στο διάστημα της παραμονής του στην Ολλανδία, ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει δυνατές και ιστορικές ομάδες, συγκεκριμένα την KRC Genk που αγωνίζεται στην 1η κατηγορία του Βελγίου, την Beerschot VA που αγωνίζεται στην 2η κατηγορία του Βελγίου, καθώς και δύο ομάδες της 1ης κατηγορίας της Ολλανδίας, την Sparta Rotterdam και την ADO Den Haag.

Οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στο γήπεδο του προπονητικού κέντρου όπου θα προετοιμάζεται η ομάδα μας και οι άλλοι δύο σε άλλα γήπεδα της Ολλανδίας.

Αναλυτικά:

23 Ιουλίου - 14:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR - KRC Genk

Γήπεδο: s.v. M.O.C. '17

25 Ιουλίου - 18:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR - K Beerschot VA

Γληπεδο: s.v. M.O.C. '17

28 Ιουλίου - 20:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR - Sparta Rotterdam

Γήπεδο: CWO Vlaardingen

31 Ιουλίου - 20:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR - ADO Den Haag

Γήπεδο: WerkTalent Stadion