Ανακοίνωσε τον Σολανάκη ο Ολυμπιακός

Την ένταξη του Μανώλη Σολανάκη στην ομάδα υδατοσφαίρισης του συλλόγου επισημοποίησε ο Ολυμπιακός, με τον 32χρονο πολίστα να υπογράφει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές και κυπελλούχους Ελλάδας.

Ένας από τους πιο σταθερούς φουνταριστούς της τελευταίας δεκαετίας στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Σολανάκης ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα της γενέτειράς του (ΝΟ Χανίων) και σε ηλικία 18 ετών μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Το 2016 εντάχθηκε στη Βουλιαγμένη, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας του 2017, ενώ την περίοδο 2019-20 «ξενιτεύτηκε» στη Στεάουα Βουκουρεστίου, με την οποία πανηγύρισε τον τίτλο στο πρωτάθλημα Ρουμανίας. Από το καλοκαίρι του 2020 μέχρι και την περασμένη περίοδο αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Σμύρνης, του οποίου υπήρξε και αρχηγός. Με την «αμφίβια ταξιαρχία» κατέγραψε 159 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, πέτυχε 314 γκολ και υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Challenger Cup, το 2023.

Ο Σολανάκης έχει υπάρξει διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022, στο Σπλιτ, ενώ έχει στο παλμαρέ του το ασημένιο μετάλλιο από το Παγκόσμιο εφήβων του 2009, το χάλκινο στο Παγκόσμιο νέων ανδρών του 2011 και το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό εφήβων του 2010.

«Είναι τεράστια χαρά και τιμή για εμένα, να αποτελώ μέλος του Ολυμπιακού και να φοράω το σκουφάκι μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Όταν με κάλεσε ο Ολυμπιακός, ένιωσα μεγάλη τιμή και ενθουσιασμό, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. Νομίζω, για κάθε αθλητή, το να τον ζητάει ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Γνωρίζω τις απαιτήσεις και τους υψηλούς στόχους της ομάδας και θέλω να συμβάλλω τα μέγιστα, για να βοηθήσω την ομάδα μας να εκπληρώσει τους στόχους της. Θα δίνω πάντα το 100% μου, με πάθος, αφοσίωση και σεβασμό στο σκουφάκι που θα φοράω και στην ιστορία της ομάδας. Ελπίζω να κάνω περήφανους τους φιλάθλους μας και να πανηγυρίσουμε τίτλους μαζί» δήλωσε ο έμπειρος φουνταριστός, στην ιστοσελίδα του ερασιτέχνη Ολυμπιακού.

Πηγή :ΑΠΕ-ΜΠΕ