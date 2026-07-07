Τα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού παίζουν στην COSMOTE TV

Στην COSMOTE TV θα προβληθούν τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποιούν στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, έχοντας προγραμματίσει έξι φιλικούς αγώνες, οι οποίοι θα μεταδοθούν από τα κανάλια COSMOTE SPORT.

Το πρώτο φιλικό της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8/7 κόντρα στην πολωνική Ράκοβ (19:00, COSMOTE SPORT 1HD & START), ενώ το Σάββατο 11/7 θα ακολουθήσει η βέλγικη Λέουβεν (14:30, COSMOTE SPORT 1HD) και την Παρασκευή 17/7 η ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ (19:30, COSMOTE SPORT 1HD & START). Το Σάββατο 18/7 οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ (16:30, COSMOTE SPORT 1HD), την Παρασκευή 24/7 θα ταξιδέψουν στην Αμβέρσα για να αναμετρηθούν με την Αντβέρπ (20:00, COSMOTE SPORT 1HD), ενώ τα φιλικά στην Ολλανδία θα ολοκληρωθούν με τον αγώνα κόντρα στην Άλκμααρ το Σάββατο 25/7 (16:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων του Ολυμπιακού:

Τετάρτη 08.07.26

19:00, Ολυμπιακός-Ράκοβ, COSMOTE SPORT 1HD & START

Σάββατο 11.07.26

14:30, Ολυμπιακός-Λέουβεν, COSMOTE SPORT 1HD

Παρασκευή 17.07.26

19:30, Ολυμπιακός-Φορτούνα Σιτάρντ, COSMOTE SPORT 1HD & START

Σάββατο 18.07.26

16:30, Άγιαξ-Ολυμπιακός, COSMOTE SPORT 1HD

Παρασκευή 24.07.26

20:00, Αντβέρπ-Ολυμπιακός, COSMOTE SPORT 1HD

Σάββατο 25.07.26

16:00, Άλκμααρ-Ολυμπιακός, COSMOTE SPORT 1HD