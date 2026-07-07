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Στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν ο Χαλυβόπουλος

Πόλο
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Την ανανέωση της συνεργασίας του για άλλη μια σεζόν με τον Αριστείδη Χαλυβόπουλο, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι και την σεζόν 2026-2027 ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος. Όπως επισημοποίησε η «πράσινη» διοίκηση ο διεθνής πολίστας θα συνεχίσει να φοράει το σκουφάκι με το «τριφύλλι», για τουλάχιστον άλλη μια χρονιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος παραμένει στον Παναθηναϊκό και δηλώνει έτοιμος για τη νέα χρόνια.

Ο διεθνής πολίστας θα παραμείνει στον Σύλλογο και ανυπομονεί για τη νέα χρόνια. Ο Χαλυβόπουλος ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος σημείωσε τα εξής: «Εύχομαι υγεία πάνω απ’ όλα για τη νέα σεζόν. Με σκληρή δουλειά και τον κόσμο δίπλα μας θα κυνηγήσουμε τους στόχους μας σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν ο Χαλυβόπουλος