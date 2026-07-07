Στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν ο Χαλυβόπουλος

Την ανανέωση της συνεργασίας του για άλλη μια σεζόν με τον Αριστείδη Χαλυβόπουλο, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι και την σεζόν 2026-2027 ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος. Όπως επισημοποίησε η «πράσινη» διοίκηση ο διεθνής πολίστας θα συνεχίσει να φοράει το σκουφάκι με το «τριφύλλι», για τουλάχιστον άλλη μια χρονιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος παραμένει στον Παναθηναϊκό και δηλώνει έτοιμος για τη νέα χρόνια.

Ο διεθνής πολίστας θα παραμείνει στον Σύλλογο και ανυπομονεί για τη νέα χρόνια. Ο Χαλυβόπουλος ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος σημείωσε τα εξής: «Εύχομαι υγεία πάνω απ’ όλα για τη νέα σεζόν. Με σκληρή δουλειά και τον κόσμο δίπλα μας θα κυνηγήσουμε τους στόχους μας σε Ελλάδα και Ευρώπη».