Απίστευτη διάσωση στη Βενεζουέλα: Ανέσυραν μητέρα και βρέφος 11 ημέρες μετά

Πάντως, 11 ημέρες μετά και κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, μια μητέρα βρέθηκε ζωντανή μαζί με το μωρό της κάτω από τα χαλάσματα.
Ο ακόμη προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής κάνει λόγο για πάνω από 3.500 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Ο ΟΗΕ εκτίμησε πως ως και 50.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφή, μια από τις χειρότερες που έχει γνωρίσει η Λατινική Αμερική. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση αρνείται να κάνει υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων.
Πηγή: ethnos.gr