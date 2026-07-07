Απίστευτη διάσωση στη Βενεζουέλα: Ανέσυραν μητέρα και βρέφος 11 ημέρες μετά

Αν και οι ελπίδες για επιζώντες τελειώνουν, 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς στη Βενεζουέλα, κάτοικοι και εθελοντές στη Λα Γκουάιρα συνεχίζουν να ψάχνουν για εγκλωβισμένους, πιστεύοντας σε ένα «θαύμα» ή τουλάχιστον ελπίζοντας ότι θα πάρουν τους σορούς των αγαπημένων τους. Οι διεθνείς αποστολές αποχωρούν από τη χώρα αλλά για πολλούς όμως η έρευνα δεν τέλειωσε.

Πάντως, 11 ημέρες μετά και κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, μια μητέρα βρέθηκε ζωντανή μαζί με το μωρό της κάτω από τα χαλάσματα.

Ο ακόμη προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής κάνει λόγο για πάνω από 3.500 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Ο ΟΗΕ εκτίμησε πως ως και 50.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφή, μια από τις χειρότερες που έχει γνωρίσει η Λατινική Αμερική. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση αρνείται να κάνει υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων.

Πηγή: ethnos.gr