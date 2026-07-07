Μαρινάκης: «Έχει πλάκα η στάση Σαμαρά για τις υποκλοπές»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης παρέμβαση, ο Παύλος Μαρινάκης έστρεψε τα πυρά του κατά του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας στο ίδιο πολιτικό κάδρο τις υποκλοπές, τα εθνικά και την αντιπολιτευτική ρητορική.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας την Τρίτη (07.07.2026) στον ΣΚΑΪ, επιχείρησε να απαντήσει ταυτόχρονα στην εσωκομματική πίεση που προκαλεί ο πρώην πρωθυπουργός και στην επανεμφάνιση Τσίπρα, επιλέγοντας σκληρές διατυπώσεις και καθαρές αιχμές.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρουν, με διαφορετικό τρόπο, πολιτικά σχήματα του παρελθόντος, την ώρα που η κυβέρνηση θέλει να μεταφέρει τη συζήτηση από τις υποκλοπές στα εθνικά, την άμυνα και την οικονομία. Όπως είπε, η χώρα δεν μπορεί να κινείται με «επαναλήψεις πολιτικών σίριαλ», ούτε με συνθήματα για τα εθνικά θέματα, αλλά με αποφάσεις και θεσμική σοβαρότητα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με εμφανή ενόχληση την προσφυγή του Αντώνη Σαμαρά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την υπόθεση Predator, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν υποτιμά το ζήτημα των υποκλοπών.

«Έχει πλάκα η στάση του για τις υποκλοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει ο ίδιος το θέμα με την κυβέρνηση και στη συνέχεια κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εκείνη έκανε τη σύνδεση.

Ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και ότι, από τη στιγμή που οι θεσμοί έχουν μιλήσει, «καλό είναι να μην κάνουμε τους δικαστές».

Αναφερόμενος στα σενάρια ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε χαμηλότερους τόνους ως προς την προσωπική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, αλλά όχι ως προς το πολιτικό συμπέρασμα.

Όπως είπε, μέχρι να ιδρύσει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση. Αν το κάνει, τότε θα ενταχθεί αντικειμενικά στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για την επανεμφάνιση προσώπων που έχουν ήδη διατελέσει πρωθυπουργοί και επιστρέφουν για να καταγγείλουν ότι δεν έγιναν όσα θεωρούν πως έπρεπε να έχουν γίνει.

«Τα κράτη πάνε μπροστά με πολιτικές που αποδίδουν», ήταν το νόημα της παρέμβασής του, με την επισήμανση ότι το να δημιουργεί κανείς κόμμα επειδή διαφωνεί σε ένα ή δύο ζητήματα δεν συνιστά πολιτική ατζέντα, αλλά προσωπική αντίθεση.

Στο πεδίο των εθνικών, ο Παύλος Μαρινάκης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας κόμματα της αντιπολίτευσης και ορισμένα μέσα ενημέρωσης ότι αντιμετωπίζουν κρίσιμα ζητήματα με όρους μικροκομματικού παιχνιδιού.

«Ο κόσμος να μην πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά», είπε, θέλοντας να αποδομήσει την κριτική περί κυβερνητικής ενδοτικότητας έναντι της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η Ελλάδα του 2019 ήταν «στο απόλυτο μηδέν» σε κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 F-35, με δυνατότητα προαίρεσης για άλλα 20, καθώς και την αναβάθμιση των F-16 σε επίπεδο Viper.

Με αφορμή τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να βάλει φρένο στην εσωτερική συζήτηση περί νέων κερδών της Τουρκίας.

Υπενθύμισε ότι η διαδικασία για τα F-35 δεν εξαρτάται από μία δήλωση ή από την εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ, αλλά περνά μέσα από το Κογκρέσο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό υπερασπίστηκε τη στάση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, λέγοντας ότι επανέλαβε τους όρους και τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθούν.

Ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την πολιτική του επανεμφάνιση και το αφήγημα περί εντιμότητας.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «τα πήρε» για τους Ποινικούς Κώδικες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πήρε αποστάσεις από τη βαριά προσωπική διατύπωση, όχι όμως από την πολιτική ουσία της επίθεσης.

«Δεν μπορώ να πω ότι τα πήρε χωρίς αποδείξεις», είπε, προσθέτοντας όμως ότι υπάρχουν «διατάξεις που βγάζουν μάτι» και ότι ο κ. Τσίπρας οφείλει να απαντήσει για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες του 2019.

Κατά τον Παύλο Μαρινάκη, ο πρώην πρωθυπουργός «κράτησε ανοιχτή τη Βουλή» για να περάσει έναν Ποινικό Κώδικα που, όπως υποστήριξε, ευνόησε βαριά εγκληματικότητα και περιείχε φωτογραφικές ρυθμίσεις.

Πηγή: newsit.gr