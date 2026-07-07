Βαλένθια: Και επίσημα κάτοικος Ισπανίας ο Σορτς (vid)

Εδώ και τρεις εβδομάδες η εκπομπή του SDNA είχε αποκαλύψει πως ο Σορτς θα συνεχίσει στη Βαλένθια και πράγματι αυτό συνέβη.
Ο Αμερικανός πλέι μέικερ αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό Aktor έπειτα από μια σεζόν στα «πράσινα» και το απόγευμα της Τρίτης (7/7) η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε το deal των δύο πλευρών.
Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, η συμφωνία των δύο πλευρών θα είναι για δύο χρόνια.
Δείτε το σχετικό βίντεο - καλωσόρισμα της Βαλένθια:
Gràcies i sort 🧡 pic.twitter.com/STP4OTEPJe— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 7, 2026