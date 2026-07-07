Μπιμπέροβιτς: Για 1+1 χρόνια στους Μάβερικς με 6 εκατ. δολάρια - Δυο εκατ. στα ταμεία της Φενέρμπαχτσε

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς παίρνει οριστικά τον δρόμο για το ΝΒΑ, καθώς θα υπογράψει διετές (1+1) συμβόλαιο με τους Μάβερικς έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Δύο εκατ. θα λάβει η Φενέρμπαχτσε ως buy out.

Έτοιμος για τον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ είναι ο Μπιμπέροβιτς.

Ο ποιοτικός σουτέρ ενημέρωσε τη διοίκηση της τουρκικής ομάδας πως το προσεχές διάστημα θα καταβληθεί το NBA out ύψους 2 εκατ. δολ. που είχε στο συμβόλαιό του και ο ίδιος θα συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ.

Για την ακρίβεια, οι «Μαβς» θα πληρώσουν 900χιλ. δολάρια για το buy out του παίκτη, με τον ίδιο να δίνει από την τσέπη του 1,1 εκατομμύρια.

Από εκεί και πέρα, όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, ο Μπιμπέροβιτς θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα από το Ντάλας, η οποία θα διατηρεί την team option για το καλοκαίρι του 2027 (1+1 χρόνια δηλαδή). Εφόσον ο 25χρονος μείνει για δύο χρ΄νια στους Μάβερικς, τότε θα λάβει συνολικά 6 εκατομμύρια δολάρια.