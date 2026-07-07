Μπουένο: «Εξαιρετική η προηγούμενη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball»

Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, μίλησε για τη σεζόν που τελείωσε, αλλά και την «επόμενη μέρα» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Η Γενική Συνέλευση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας νέας αγωνιστικής περιόδου. Η σεζόν 2025-26 ήταν εξαιρετική σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball και οι στιγμές που μας χάρισε θα μείνουν στη μνήμη μας για πολλά χρόνια. Τώρα, όμως, είναι η στιγμή να κοιτάξουμε μπροστά.

Όχι μόνο προς την επόμενη σεζόν, η οποία υπόσχεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη, με μια ακόμα πιο ισχυρή EuroLeague, ένα ανανεωμένο BKT EuroCup και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της adidas NextGen EuroLeague, αλλά και προς τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ, με επίκεντρο τον φίλαθλο και με μια νοοτροπία που δίνει έμφαση στην καινοτομία, τη διαρκή πρόοδο και τη συμπερίληψη».