«Απορρίφθηκε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Γκασαμά» (pic)

Ρώσος δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του Νάταν Γκασαμά, η οποία απορρίφθηκε από την Μπάλτικα.

Νέο όνομα στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, με τον Ρώσο Αντρέι Πάνκοφ να υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» και η Τορίνο κατέθεσαν επίσημες προτάσεις για την αγορά του Νατάν Γκασαμά, 25χρονου στόπερ από το Μάλι που αγωνίζεται στην Μπάλτικα.

Όπως ωστόσο τονίζει, η συγκεκριμένη ομάδα απέρριψε και τις δύο προσφορές, αφού αξιώνει τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή της, ποσό το οποίο δεν προσέφερε το «Τριφύλλι».

Στο παρελθόν ο Γκασαμά έχει περάσει από την Σλάβια Σόφιας, την Σολέ και την δεύτερη ομάδα της Τρουά, ενώ ανδρώθηκε στις Ακαδημίες της Ναντ.