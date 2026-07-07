«Απορρίφθηκε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Γκασαμά» (pic)

Νέο όνομα στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, με τον Ρώσο Αντρέι Πάνκοφ να υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» και η Τορίνο κατέθεσαν επίσημες προτάσεις για την αγορά του Νατάν Γκασαμά, 25χρονου στόπερ από το Μάλι που αγωνίζεται στην Μπάλτικα.
Όπως ωστόσο τονίζει, η συγκεκριμένη ομάδα απέρριψε και τις δύο προσφορές, αφού αξιώνει τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή της, ποσό το οποίο δεν προσέφερε το «Τριφύλλι».
Στο παρελθόν ο Γκασαμά έχει περάσει από την Σλάβια Σόφιας, την Σολέ και την δεύτερη ομάδα της Τρουά, ενώ ανδρώθηκε στις Ακαδημίες της Ναντ.
Torino & Panathinaikos want to buy Baltika CB Gassama— RPL Sky (@RPLNews_eng) July 7, 2026
Both clubs made offers, which were both rejected by Baltika because the amounts were too low
Kaliningrad side want to get €5m
(@andreypankovvv) pic.twitter.com/miLNMZmSJc