Μπενίτεθ για Παναθηναϊκό: «Πηγαίναμε τόσο καλά στο δεύτερο μισό της σεζόν που άλλαξαν στόχους»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, τους στόχους που του είχε θέσει εξαρχής η διοίκηση αλλά και την ευκολία με την οποία αλλάζουν προπονητές οι «πράσινοι» εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Ισπανός τεχνικός είπε ότι του είχε ζητηθεί από την ομάδα να τερματίσει στην 4η θέση και να ξεχάσει το Europa League, όμως η καλή πορεία στο δεύτερο μισό της σεζόν άλλαξε τα δεδομένα, με τους «πράσινους» να στοχεύουν τουλάχιστον στην 2η θέση στην διάρκεια των Play-Offs, κάτι που δεν μπόρεσε να γίνει.

Παράλληλα, ο Μπενίτεθ μίλησε με καλά λόγια για το κόσμο του Παναθηναϊκού και τον Γιάννη Αλαφούζο, αλλά επεσήμανε την ευκολία με την οποία αλλάζουν προπονητές και πλάνα οι «πράσινοι».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο «talksport»:

«Υπάρχουν τα Play-Offs εδώ. Όταν ήρθαμε εμείς τον Οκτώβριο, ήμουν ο τρίτος ή ο τέταρτος προπονητής της ομάδας μέσα στην ίδια σεζόν. Σκεφτείτε το αυτό.

Ο στόχος που μας έθεσαν ήταν να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Ξεκινήσαμε από την έβδομη θέση και στη συνέχεια αρχίσαμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Μας είχαν πει να ξεχάσουμε το Europa League. Τελικά φτάσαμε μέχρι τη φάση των "16" του Europa League, που ήταν η καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου τα τελευταία 16 χρόνια, προκριθήκαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ολοκληρώσαμε το Pρωτάθλημα στην τέταρτη θέση.

Πηγαίναμε όμως τόσο καλά, ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν, που τελικά άλλαξαν τους στόχους. Στα Play-Offs ξεκινάς με τους βαθμούς που έχεις συγκεντρώσει στην κανονική διάρκεια και εμείς βρισκόμασταν 11 βαθμούς πίσω από τους αντιπάλους μας. Παρ' όλα αυτά, ήθελαν να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα ή τουλάχιστον να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση.

Μόλις χάσαμε το ντέρμπι – και φυσικά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι τεράστιας σημασίας – πανικοβλήθηκαν και άλλαξαν γνώμη.

Παρότι τον Ιανουάριο αποκτήσαμε πέντε νεαρούς ποδοσφαιριστές, άλλαξαν τα πάντα. Ξεκίνησαν ένα νέο πρότζεκτ, όπως κάνουν σχεδόν κάθε χρόνο. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει περίπου οκτώ προπονητές μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, οπότε η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη.

Παρ' όλα αυτά, ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Για να είμαι δίκαιος, τόσο οι φίλαθλοι όσο και ο πρόεδρος ήταν εξαιρετικοί. Όμως ο τρόπος που λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα είναι να αλλάζουν συνεχώς προπονητές. Δεν έχουν υπομονή. Βέβαια, πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει πλέον σε μεγάλο βαθμό και σε όλο τον κόσμο».