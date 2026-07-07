Στο ύψος του ο Σίνερ, περιμένει τώρα Τζόκοβιτς

Πιέστηκε ο Γιάνικ Σίνερ από τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ, αλλά «καθάρισε» σε straight sets και συνεχίζει την πορεία προς το repeat στο Λονδίνο.

Αυτή η φορά ο 24χρονος Ιταλός δεν λύγισε από τη ζέστη και πήρε πειστική νίκη με 7-5, 7-6(4), 6-3 σε 2 ώρες και 34 λεπτά επί του επικίνδυνου Γερμανού, που έπαιζε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε προημιτελικά Grand Slam.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο έφτασε στον δέκατο major προημιτελικό του και εκεί ενδέχεται να βρει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που μονομαχεί απόψε με τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Θυμίζουμε ότι Γιάνικ και Νόλε είχαν αναμετρηθεί και στα ημιτελικά της Μελβούρνης, όπου ο 39χρονος Σέρβος είχε πάρει τεράστια νίκη, πριν ηττηθεί στον τελικό από τον Κάρλος Αλκαράθ.

Η ζέστη στο Λονδίνο αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του τουρνουά και αυτό μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τον τελικό νικητή.

Είναι, άλλωστε, πολύ πρόσφατο το φετινό Roland Garros, όπου Σίνερ και Τζόκοβιτς δεν μπόρεσαν να «νικήσουν» τις υψηλές θερμοκρασίες στο Παρίσι.

Ο άλλος προημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Κομπόλι-Φέρι και Φριτζ-Ζβέρεφ ή Λεχέτσκα.